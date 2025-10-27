Den siman di 20 te cu 25 di october, Aruba su Seleccion di Damas a finalisa un siman di preparacion productivo y profesional na Hulanda. Esaki ta en preparacion pa cu 2025/26 Concacaf W Qualifiers, cu lo bay tuma luga pa prome biaha na Aruba den luna di November.

Bou maneho di head coach Arjan van der Laan y su staf tecnico, Aruba su seleccion di Damas a pasa den un trainingskamp intensivo cu tabata inclui dos partido amistoso contra Sparta Rotterdam y Jong Ajax Jong.

Un ekipo yena cu hopi talentonan hoben, ta sigui desaroya y su progreso ta mas cu notabel. Aruba su team Nacional di Damas ta determina y cla pa representa Aruba cu hopi amor y orguyo.

Aworaki cu gran expectiva nos ta na caminda pa 2025/26 Concacaf W Qualifiers na Aruba den luna di November. Nos kier yama Aruba completo pa uni hunto y ban apoya nos Damas Briyante!

Cu union, disciplina y pasion, nos damas ta representa Aruba cu dignidad.