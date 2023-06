Ta mustra cu e minister di husticia tanto esun di pasado y actual tin e departamento di Cuerpo di Bombero pa nan so, un yiu sin mama. Bomberonan ta cansa pa hopi tempo di e situacion di e persona cu ta na cabes di Management Team.

E situacion a bay asina leu cu te hasta e hefenan di turno Officier Van Dienst a bisa ta basta na e famoso Kadafi. E situacion laboral den Cuerpo di Bombero ta hopi malo mes ultimo tempo un ambiente cu hopi hende no kier ni ta na pia di trabou. Lunanan atras algun miembro di Cuerpo di Bombero a pidi un reunion cu e Minister di husticia, y e mandatario no kier a reuni cu nan personalmente y a manda 3 persona, aki miembronan ta sinti cu e minister di husticia no ta tuma e situacion aki na serio, pero otro personal si e mandatario ta sinta cu nan y ta scucha un banda so.

Awe 23 di juni 2023, Aruba su seguridad ta na peliger pa cu cualkier alarma grandi sea candela grandi of un alarma na Airport. Debi un alarma dal na Airport, ta un Comandant y un officier mester ta na e sitio pa draai e situacion. Aruba ta casi 3 aña caba cu no tin un comandant capacita pa draai e Cuerpo di Bombero. Ta pone un management team cu personananan no tin e opleiding mes y algun kier purba di haci y ta tuma e minister haci y e minister ta kere bay.

No tin suficiente truck den servicio, e truck di materialwagen ta for di servicio debi un marduga cu a sali for di e post pa bay un accidente pisa na Santa Cruz e motor a dal un tiro y truck a paga y no a cende mas.

E tankwagen nobo cu a broma cune fanbelt un rat’i ora ta laga bay tambe y no por funciona y no tin pieza pe na Aruba, e truck cu ta na San Nicolas e pomp ta traha un rato si otro rato no.

Awor cu esaki a yega na unda cu e BOM a explota awe den brandweer despues cu tanto e personalnan abou a keda tuma soketada di e grupito rond di MT awor a yega e turno na e Oficiernan cu tambe a bisa ta basta, Aruba no tin ningun persona capacita pa cualkier asistencia grandi cu pasa.

E palabra di e bomberonan ta cu nan kier traha pa sirbi nan pais y pa e seguridad ta na top, pero si tin un tipo di hefe y grupito ta maneha e Cuerpo ta desmotivabo di traha y si ta hiba e informacion robes na e mandatario, ta mas e cuerpo ta sigui bin abou y keda sin material.