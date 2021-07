Aruba su sector financiero, solido y resiliente, a pasa remarcabelmente bon door di e tormenta economico inprecedente causa door di e pandemia di covid-19

E “Financial Sector Supervision Report” di e aña aki ta duna un bista extensivo di e desaroyonan mas importante den areanan supervisorio y regulatorio cu a tuma lugar den 2020, un aña cu a wordo domina door di e pandemia causa pa COVID-19. Fuera di un gran cantidad di bidanan lamentablemente perdi cu a shock nos comunidad, e pandemia aki tabatin un impacto sumamente negativo riba nos economia causando e crisis economico financiero mas grandi despues di e ciere di Lago na 1985. Manera casi tur gobiernonan di otro pais, Gobierno di Aruba forsadamente a tuma medidanan draconico pa reduci e riesgo di un brote extenso di e virus.

Aruba su sector financiero a mustra resiliencia durante e pandemia di COVID-19

E sector financiero a confronta e crisis economico den condicionnan solido y resiliente. Tambe esaki ta e caso compara cu varios otro pais den Caribe, unda nan sectornan financiero tabata menos prepara pa por a navega door di e tormenta sin precedente aki. E solides y resiliencia di nos sector financiero ta refleha den e tasanan prudencial (den forma agrega) den e areanan di capital, calidad di activo y likides, cualnan a keda den margennan solido.

E banconan a provee moratorionan general y solucionnan na midi pa restructura fiansanan

Anticipando e efectonan enorme cu e medidanan importante tuma pa cu salud publico lo tabata tin riba e sector financiero, BCA a responde rapidamente door di implementa, entro otro, medidanan temporario di alivio necesario den e area prudencial cu tabata tin como obhetivo pa yuda e banconan comercial sigui cu nan actividadnan di duna credito sin interupcion y alabes fortalece nan abilidad pa absorba perdida sin cu nan lo no por a sigui cumpli cu e rekisitonan prudencial exigi door di BCA. E medidanan di alivio duna door di BCA ademas a stimula e banconan pa duna moratorionan general na nan debedornan. Tambe ora e moratorionan general aki a termina, e banconan por a duna solucionnan na midi pa restructura fiansa na e clientenan cu, segun e propio evalucionnan di e banconan, tin e abilidad pa sobrebibi e crisis economico y asina a preveni bancarotanan innecesario.

Capital y buffernan di likides amplio

E capital y e buffernan di likides amplio cu e institucionnan financiero a acumula durante añanan, como tambe BCA su supervicion estricto, tabata instrumental den mantene e sector financiero solido y cu un bon reputacion. Fondo Monetario Internacional tambe a sostene e alivio temporario di e rekisitonan supervisorio di BCA, den nan mas reciente rapport relaciona cu e consulta di articulo IV riba Aruba cu fecha 12 di april 2021. Manera cu alabes confirma den e rapport aki, e banconan comercial y e otro institucionnan di e sector financiero a keda hopi solido. Esencial pa remarca ta cu no mester sobreestima asina facil e importancia di mantene un sector financiero solido. E tamaño di e activo di e sector financiero a alcansa aproximadamente Afl. 13,0 biyon (cu ta ekivalente na USD 7,3 biyon) na final di 2020, casi tres biaha mas grandi cu Aruba su producto domestico bruto estima pa 2020.

E calidad di e cartera di fiansa di e banconan comercial a baha marginalmente. Esaki ta evidente den e tasa di prestamonan cu ta den un situacion di incumplimento (e asina yama “nonperforming loans ratio”) cu a subi di 3,2 porciento na final di 2019 te na 5,0 porciento na final di 2020, pero kedando na un nivel acceptabel. Mas ainda, e sector bancario, riba un nivel agrega, a keda rendabel, mientras e buffernan di capital y likidez a permanece na un nivel sumamente satisfactorio. Ademas, e sectornan di seguro y fondo di pensioen a sigui cumpli cu e minimo di tasa di cobertura, y asina tambe nan abilidad di cumpli cu nan obligacionnan di seguro y pensioen den futuro a keda intacto.

A sigui enforsa e marco legal den e area di prevencion y combatimento di labamento di placa y financiamento di terorismo

Den e parti di sigui mehora e marco legal den e area di Prevencion y Combatimento di Labamento di Placa y Financiamento di Terorismo (e asina yama “AML/CFT”) y hisa esaki na nivelnan cu ta reconoci internacionalmente, BCA ta enfatisa e importancia pa Parlamento di Aruba pasa e proposicion revisa di e Ordenansa riba Prevencion y Combatimento di Labamento di Placa y Financiamento di Terorismo cu ta pendiente mas pronto posibel. Esaki ta mas importante ainda si tuma na cuenta e proximo evaluacion di Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) riba e efectividad di Aruba su marco legal pa combati labamento di placa y financiamento di terorismo, cual lo tuma lugar na final di augustus 2021.

Importancia di e proximo evaluacion di CFATF

Un resultado positivo di e proximo evaluacion di CFATF ta di importancia vital. Insuficiente cumplimento cu e normanan internacional emiti door FATF den e area di AML/CFT por conduci cu ta pone un pais riba e asina yama listanan “shinishi” of “preto”, cual ta devastador pa un economia di un isla chikito manera Aruba. Un consecuencia sumamente no desea di esaki por ta cu lo por perde relacionnan cu banconan internacional di coresponsal, cual ta dificulta y haci hopi costoso pa empresanan y consumidornan ehecuta transferencianan bancario internacional pa por paga, por ehempel, importacion di bienes y servicio. Aruba su Ordenansa di AML/CFT, como tambe e supervicion estricto y enforsa cumplimento di BCA, tabata instrumental pa mantene e reputacion internacional excelente cu Aruba su sector financiero tin. Contrario na otro hurisdiccion den nos region, e sector bancario local te cu awor no a wordo afecta pa e fenomeno di reduccion di riesgo (e asina yama “de-risking”) unda cu banconan internacional estableci na Merca y Europa ta termina e relacionnan coresponsal cu banconan den paisnan of regionnan cu un percepcion di un riesgo halto pa facilita labamento di placa. Lamentabelmente varios banconan den e region aki cu no ta forma parti di un grupo internacional bancario si a wordo afecta pa e fenomeno di reduccion di riesgo.

Pues opinionnan cu expresa den e rednan (social), cu ta indica cu e supervicion di BCA ta mucho estricto y cu e multanan administrativo duna ta demasiado halto, lamentablemente no ta tene na cuenta cu e normanan internacional di FATF ta haltisimo y rigido pa preveni labamento di placa y financiamento di terorismo, como tampoco e consecuencianan severo cu por tin pa Aruba su comunidad si no cumpli cu e normanan aki.

E FINANCIAL SECTOR SUPERVISION REPORT 2020 ta disponibel for di awe riba e website di BCA www.cbaruba.org.

