Aruba su revpar di 4 mas halto

Recien a sali publica den noticia nacional di e destinacion Hawaiii, como tambe otro fuente internacional di informacion turistico, cu Aruba a sali den e top 5 pa loke ta trata e prome 6 luna di 2019 ora ta compara e entrada pa camber disponibel, e asina yama RevPAR, cu otro destinacionnan competitivo pa loke ta e categoria di “sun, sand & sea”. Aunke Cayman Islands & Turks & Caicos tin RevPar mas halto durante e promer 6 luna di aña, Hawaii no ta inclui e destinacionnan aki den nan “competitive set” y pues esakinan no ta inclui den e rapport produsi pa Hawaii Tourism Authority. Pa loke ta region di Caribe Aruba su RevPar ta di 3 mas halto, segun e mesun fuente usa pa oficina di turismo di Hawaii, esta STR Inc. Fuente cu A.T.A. tambe ta usa.

RESULTADONAN DI REVPAR PRESENTA PA HAWAII TOURISM AUTHORITY

Si nos compara e mercadonan internacional pa loke ta trata entrada pa camber disponibel pa e prome 6 luna di 2019 por mira cu hotelnan na Maldives a sali den top di RevPAR cu US$ 414.-, sigui pa French Polynesia (region Oceania) cu US$ 351.-.

Maui (estado Hawaii) a sali na di tres luga cu US$ 316.- sigui pa Aruba na di cuater luga cu US$ 259.-

Na di 5 luga a resulta Kaua’i (estado Hawaii) cu US$ 213.-.

Maldives tambe ta na cabez pa loke ta trata e ADR (Average Daily Rate) cu US$ 590.- sigui pa French Polynesia cu US$ 539.-. Maui a sali na di tres luga cu US$ 402.- y Cabo San Lucas (Mexico) a sali e di 4 cu US$ 388.-. Aki Aruba a sali na e di 5 luga cu US$ 301.-

E informacion a ser compila pa Hawaii Tourism Authority, usando informacion di entre otro STR Inc.

ENCUESTA TRAVELSAT

Awendia e bishitantenan pa Aruba kier mas cu solamente e lama bunita y un clima dushi. Nos isla ta conoci pa ta un isla competitivo cu un variacion amplio di eventonan cu e turista por scoge for di dje.

Naturalmente esaki mester refleha bek entre otro den nan experiencia. Pa midi esaki, Aruba Tourism Authority continuamente ta haci encuesta. TRAVELSAT ta un compania renombra internacionalmente cu ta asisti A.T.A. cu diferente research. Durante 2017-2018 a haci un encuesta riba mas cu 60 diferente punto, den diferente categoria, manera experiencia general, experiencia di nos acomodacionnan, transportacion, cultura, shopping, actividadnan cu nos ta ofrece pero tambe nos medio ambiente etc.

ARUBA MESTER SIGUI ELEVA CALIDAD DI EXPERIENCIA Y PONE ATENCION NA “VALUE FOR MONEY”

A resulta cu pa loke ta trata e experiencia di nos acomodacionnan por mira cu Aruba ta score halto, compara cu otro destinacionnan den Caribe. Sinembargo, nos mester ta consciente cu Aruba como un destinacion tin competencia fuerte eyfo. Tambe cu e bishitantenan ta mas exigente y sigur kier mira balor pa nan placa, principalmente ora ta paga relativamente mas pa un vacacion. Bon calidad, bon servicio y hospitalidad ta algun di e componentenan cu a hiba un destinacion manera Aruba na e top, y cu ainda ta scor relativamente bon. Sinembargo encuestanan ta mustra un caida pa loke e bishitante ta score den e balor cu nan ta ricibi pa nan placa. Nan ta paga mas pa nan vacacion pero ta sinti cu nan no ta haya pa loke nan a paga p’e. Esaki ta algo cu sigur mester ta consciente di dje y traha riba dje como tambe sigui monitorea for di serca. E no ta un tendencia alarmante, pero si algo cu A.T.A. a tuma nota di dje como un punto cu consistentemente ta bin dilanti como un punto di atencion.

Nos isla ta score halto pa cu e hospitalidad di e personal trahando den e diferente acomodacionnan cu nos ta ofrece. Pa loke ta trata nos gastronomia, por mira cu –atrobe- Aruba ta score halto compara cu otro islanan den region. E bishitante ta score Aruba halto pa e calidad, e diversificacion y e cordialidad di nos hendenan. Aruba ta score hopi halto pa loke ta trata e limpiesa di nos isla, den centro pero tambe pafo di nos centro Oranjestad. Nos destinacion semper a score halto y ta sigui score halto pa nos playanan bunita. E bishitantenan ta encanta nos beachnan cu su awa cristalino pero tambe cu nos playanan ta sigur y cu bon actividadnan di awa (watersports). Turistanan ta sinti nan mes sigur na Aruba- compara cu otro destinacionnan, nos ta score hopi halto den esaki.

Nos mester sigui pone e accento riba e calidad di e vacacion cu e bishitante ta ricibi, cu enfoke riba eleva e sentimento di ricibi e balor pa locual ta paga.

