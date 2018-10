Aruba su relacion cu Hulanda ta mehorando

E relacion di Aruba cu Hulanda, te na un cierto fondo, e ta bon, den sentido cu ta papia y comunica cu otro.

E ta un relacion duro, segun Sra. mr. Evelyn Wever- Creos, di ambos banda. Nan mester realisa cu e problemanan financiero cu Aruba ta aden, nan tambe ta coresponsabel pe. Na principio a bisa, pa duna gobierno un chens, kita e presion, gobienro tin basta problema na Aruba y nan a sinta pa 8 aña weita desastre wordo crea y haci nada. Gobierno ta bay haci algo pero mester di espacio.

E team di minister, specialmente esun di Finanzas a tuma e tema na serio y a tuma algun planes, y por bisa cu Hulanda, a mira cu Aruba ta tuma accion y e ora a duna gobierno espacio. Na e momentonan aki no tin problema ni presion. Si nan tabata presiona pa ki dia e presupuesto ta sali, cual a sali awo. Y a bisa Hulanda, cu e ta un begroting cu ta yega na e deficit palabra pa otro aña. Prome Minister ta orguyoso cu a logra e presupuesto na e deficit di 25 miyon florin pa otro aña y esaki ta sin mas medida of aumento den belasting. Esey ta algo hopi importante pa enfatisa cu e decisionnan cu ta gobierno ta tuma, cu ta haci dolor y e crisisheffing di e aña aki, ta loke ta sacando Aruba for di problema. Locual ta haciendo ta trahando ariba e reforma fiscal, pa trece alivio pero no cu ta bin mas impuesto.

E palabracion cu Hulanda tabata di 25 miyon y esey ta sin mas aumento di Hulanda den dje. Y esey ta locual Hulanda ta mira, cu gobierno ta serio den esaki. Otro problema cu Hulanda tabata tin cu Aruba, tabata integridad, mucho scandalnan politico, manera cu nan tambe sa tin.

Dialuna Prome Minister a anuncia cu e Bureau Integriteit entrante 1 di october lo cuminsa haya su structura. A apunta un persona cu ta bay trek esey, den persona di Amelien Flanegien, trahando actualmente na Banco Central y a traha anteriormente como Fiscal na Ministerio Publico. Ta gradici Banco Central cu a pone Sra. Flanegien na disponibilidad pa lanta e Bureau Integrititeit pa bira un realidad. No tin un number di telefon ainda, pero Sra. Flanegien lo percura pa tin un oficina pronto, hutno cu su staff y asina por sigura cu e bureau aki por para ariba su pianan independientemente.

Asina Hulanda ta wak cu gobierno no ta solamente papia, pero tambe ta haci. Esey a haci cu Hulanda a baha su presion un poco. Pa esey, Hulanda tambe ta envolvi gobierno den decisionnan importante y na actividadnan asina. E relacion cu reina Maximo semper tabata bon, y semper e tabata interesa den con cosn ta na Aruba. Ta explorando e posibildiad di wak con reina Maxima por mehora cierto cosnan, specialmente pa trece mas oportunidad pa mucha muhe y hende muhe. A papia varios tema di esey cu mester bay concretisa den e proximo dianan.

Si pa dia 15 di december 2018, e presupuesto lo mester a pasa parlamento. Y si esaki no ta e caso, Hulanda lo lanta e presion un biaha mas. Pa ley e mester pasa. Ainda Hulanda no por manda un KB mesora, pasobra cu si e no wordo trata dia 15 pero ta poni pa dia 18 wordo trata. Si e no wordo trata dia 15 di december y ainda no tin presupuesto, e ora e menasa di KB ta bin bek. Pero ya caba e presupuesto a bay pa CAft, cual Hulanda a aprecia. Eigenlijk, CAft no tin un cuadro legal pa por toets e presupuesto. Pero pa evita problema y tension cu Hulanda, pa tin trankilidad pa goberna y trece solucion pa nos pais.

Tin tempo suficiente pa e wordo trata den parlamento y pa e keda cla pa 15 di december. Te asina leu, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister di Aruba.

