Aruba su refugio di dolfijn

Ta importante pa duna delfin (tonino) e espacio y no molestia nan, pa nan lugarnan di refugio no bai perdi, esei lo pone nan sobrevivencia na peliger y Aruba ta perde tambe un bunita herencia unico.

Dos delfin pa varios dia

Aruba Marine Mammal Foundation y stakeholdernan di un di e areanan conoci como refugionan di delfin, tawata tin mas cu 1 siman colaborando pa mantene keto e presencia di 2 delfin Rough-toothed (Steno bredanensis). Un medida necesario y introduci pa varios aña, pa evita aglomeracion di boto y hende, pa nan wordo laga na paz. Diahuebs Jan 7, algun delfin mas a drenta paden, y despues mitad di ful e grupo a pasa buska e otronan y bolbe laman grandi, mescos cu otro biahanan. Algun usarionan di laman na e sitio a wordo sorprendi cu nan bunita presencia inespera. E grupo ta inclui 2 baby y un adulto na estado. E especie aki ta esun cu ta usa e area di refugio na Aruba cu mas frequencia.

Cu colaboracion inte -insular desde 2008, y e metodo di “dorsal fin ID matching” a logra comproba, cu e grupo aki ta keiro entre Aruba, Corsow, y Boneiro

E refugio

Di e 34 sorto di delfin y bayena den Caribe, Aruba tin 20. Aruba ta hopi unico den sentido cu aki tin 6 sorto di delfin (1.Rough-toothed 2.Bottlenose 3.Spinner 4.Atlantic spotted 5.Pantropical spotted 6. Striped ), cu ta busca refugio regularmente y pa decadanan largo, na lugarnan specifico cerca di nos costa, di cual e dos nan mas importante ta e area di Arashi/Boca Catalina/Malmok y Mangel Halto/Spaans Lagoen/Balashi. E area di Mangel Halto ta forma parti di Parke Marino Aruba, cu ta cai bao Fundacion Parke Nacional Aruba.

E lugarnan aki tin ecosistema rico di nan cuminda, y e delfinnan ta drenta ora den necesidad di refugio pa duna luz, ora nan ta criando recien naci, of ora nan ta recuperando di herida. Na e refugio nan aki di poco profundidad, e circumstancia di presencia di delfin ta totalmente diferente cu ora nan ta pafor riba laman profundo, caminda nan ta acerca boto pa por ehempel hasi “bowriding”. Nan ta bin paden, pa un motibo di necesidad di protección, durante momentonan vulnerabel y debil pa cu nan sobrevivencia. Nan ta keda henter un dia y bai durante bahada di solo, of sa keda simannan largo. Den pasado nos a yega di mira 4 nacimento dentro di 2 siman y recuperacion di herida di un dia te cu 1 siman.

Presencia di orca y tribon den nos laman, y evidencia local di atakenan di tur dos riba delfin y bayena, ta entre otro motibonan cu nan ta busca refugio di proteccion den e areanan aki, durante momentonan debil di nan grupo. Ta hopi critico pa no strobanan y percura pa nan por permanece trankil den nan refugio.

Ora e delfin Rough-toothed ta duna luz den e refugio, parti di e grupo ta keda landa den forma di carousel rond di e mama y su ayudantenan. E recien naci ta wordo yuda dianan largo pa hala rosea na superficie, landando sincronisa meimei di 2 pa 3 adulto cada banda. Otro parti di e grupo di delfin salvahe, ta move rond den vecindario, y sa aserca landado y sambuyador nan. Si esei sosode, e codigo di conducta correcto ta pa semper keda pafor di e grupo di delfin, drif den forma trankil cu brasanan pega na bo kurpa, purba observa si tin un baby of uno cu herida of enreda cu cabuya (avisa AMMF pa ayudo). No persigi nan, no purba di mishi of garra nan. No tira cuminda pa nan. Ora nan rabia, nan lo bati cu nan rabo riba awa of dal den bo, pushabo pa halabo. Na Aruba, delfin a yega di dal hala landadornan cu a yega mucho cerka, ranca na nan paña, y un caso di atake mas agresivo di dal duro den barrica di un snorkeler. Pesei, desaloha poco poco di e lugar pa bo mesun seguridad. Si bo ta cu boto den e area nan di refugio, y bo nota grupo di delfin, desvia y mantene e boto na distancia lew y no acerca nan. E codigo di conducta correcto, describi akinan, pa cu interaccion di hende/boto cu delfin salvahe, ta fundamental den reglanan international.

Den pasado, delfin salvage den refugio na Aruba, a atrae aglomeración di hende y boto, cu a molestianan gravemente. Esaki a inclui pasa cu boto mei mei di e grupo di delfin, persecucion cu grupo di botonan, bula den awa riba lomba di delfin, grupo di landador cu a bula den awa cu tamborin pa hasi baile cu delfin, tira hotdog, kenepa, weso di galinja, y kipashi pan den saco di plastic pa delfin come.

Ora hende no ta sigui e conducta correcto, nan ta pone nan mes seguridad y e sobrevivencia di delfinnan na peliger. Ta comproba cu molester di aglomeracion di hende y boto den nan cercania, tin impacto devastador pa delfin y bayena. Banda di e peliger di wordo herida fisicamente, tambe nan ta reproduci menos y nan ta

disparse fe e lugar di custumber pa refugio. Pesei mundialmente, tin ley y reglanan estricto pa nan proteccion.

Proteccion

Na Aruba tur especie di delfin y bayena ta proteha pa ley. Ta prohibi pa causa nan molester of hasi nan daño. Esaki ta specifica den nos Natuurbeschermings verordering AB1995.2 y Landbesluit Bescherming Inheemse Flora en Fauna AB2017.48 y tambe den

e tratado internacional cu nos ta forma parti di dje, cu ta e SPAW Protocol / Cartagena Convention.

Siguiendo e Marine Mammal Action Plan di e tratado di SPAW, pa tur pais tin su “stranding network” (red di varramento), Aruba Marine Mammal Foundation (AMMF) ta e instancia den e red encarga como first responder, cual e ta eherse desde 1999, y cu a duna oportunidad pa colecta y publica dato scientifico riba delfin y bayena na Aruba y regional.

Agradecimento

Cu hopi aprecio AMMF ta gradici tur cu ta colabora y contribui na proteccion di delfin salvahe y nan refugio. Nan union di esfuerso ta crucial pa por logra nan proteccion.

Ta importante pa duna delfinnan e espacio y no molestia nan, pa salvarguardia nan sobrevivencia, y Aruba su bunita herencia unico.

