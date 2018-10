Aruba su red tecnologico keda up-to-date cu avancenan internacional

Recientemente sra Arends-Reyes a atende e conferencia organisa pa ATA (Aruba Tourism Authority) den cuadro di Dia internacional di Turismo y e tema di e aña aki tawata Turismo y e transformacion digital. Durante e mainta aki tur presente a ricibi informacion valioso tocante e desaroyonan den e mundo di Turismo y alavez algun tips cu Aruba como destinacion mester tuma na serio. Den e mundo tecnologico tin hopi avanse y Aruba como destinacion mester percura pa nos keda up-to-date cu por ehempel e red di internet cu un speed di internet superior cu lo ta den demanda awor cu ta LTE + (Long Term Evolution plus) como base di diferente otro desaroyo pa habri caminda pa 5G den futuro. 5G lo ta exigi inversionan pero lo ta necesario pa innovacionnan pa Smart houses/cities pero tambe e desaroyo di IoT cu ta the internet of things, caminda cu telefonan lo tin connexion cu sensornan di aparatonan por ehempel. Un internet cu ta cai cada biaha of cu ta ‘slow’ na momento di download, locual mester pa diferente programa of aplicacion nobo simplemente lo ta hopi frustrante pa e bishitante y consumidornan local. Scolnan desde varios aña caba ta trahando cu Digiboards y Smartboards incluyendo e scol basico cu ta bay bira un smart school awo pues innovacion den diferente sector no a cuminsa na 2017. Locual si mester sigui traha riba dj’e ta internet stabil y cu speednan halto cu ta factornan importante pa entre otro skolnan, lugarnan turistico y demanda di turistanan cu ta custumbra cu tecnologia como parti di nan bida diario por funciona optimalmente. Alaves mester traha diligentemente ariba mas desaroyo concreto pa FinTech cu ta tecnologia den e mundo financiero man den man cu regulacionnan, siguridad y legislacion. Asina tambe mas tienda na Aruba por tin tiendanan fisico pero tambe online pa facilita locual ta e ‘e-commerce’. Aruba como pais chikito pero alaves moderno y cu durante transcurso di añanan a haña hopi upgrading y promocion pa ta un pais den progreso no por para keto awor cu tur e avansenan cu tin sra Arends-Reyes ta termina bisando.

