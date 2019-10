Aruba su prome competencia di traha pelicula den 48 ora tabata un exito

Diahuebs cu a pasa Fundacion CINEARUBA tabata tin su presentacion di tur e peliculanan cortico cu a wordo traha durante e proyecto di 48 ora. Un total di shete team a forma parti di e prome ’48 Hour Film Project Aruba.’ Cada team tabata tin e oportunidad di selecta un di e dos generonan cu nan a ricibi of por a haci un combinacion di esakinan. Riba e prome anochi di e competencia a anuncia e personahe cu tabata un cientifico di nomber Eli of Elisabeth Rosaria. Ademas di esaki a anucia tambe e prop cu tabata un caha di webo y ultimo e frase “Sigui hunga cu candela te ora bo kima bo man.” Tanto e frase y e otro elementonan e participantenan mester a inclui den nan pelicula. Un Crystal Teather completamente yen e peliculanan a keda presenta, e publico presente tambe a vota pa nan pelicula faborito cu a keda den man di e team Pro-duck-tion Films cu nan pelicula Perplexed.

Un panel di hurado internacional consisteniendo di personanan cu ta traha den e mundo di cine a husga cada film y a saca e ganadornan den diferente categoria. Team Across The Waves a hiba e premio di miho uzo di genero y prop pa nan pelicula cortico Back To Back. Team Da Vinci a hiba e premio pa miho storia, miho actriz y segundo luga pa nan pelicula cortico Shoot! Team We the Film People a hiba e premio pa miho diseño di zonido, miho actor y tercer luga pa nan pelicula cortico Fried. Team Pro-duck-tion Films a hiba e premio pa miho uzo di dialogo, personahe y miho edicion, cinematografia, direccion y miho pelicula cu lo bay representa Aruba na Rotterdam otro aña pa e competencia internacional di Filmapalooza cu tur miho pelicula di 48 ora.

Durante e simannan cu lo sigui tur pelicula cortico lo wordo presenta durante Shortcutz Aruba cu lo ta tur diasabra conhunto cu OutdoorCinema na Ateliers ’89. Pa ta na haltura di tur proyectonan di creativo y cinematografico por Like e pagina di Facebook di CINEARUBA.

