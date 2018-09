Aruba su Prikichi ta na peliger di extincion

Aratinga Pertinax arubensis, mihor conoci como nos Prikichi ta forma parti di nos naturalesa y cultura pa hopi aña. E ta un sorto endemico di Aruba y ta unico na mundo. Ta un lastima cu awendia nos ta mira menos prikichi ta bula rond. Tin caminda unda antes tawata tin hopi, ya nos no ta mira nan mes mas. Directie Natuur en Milieu (DNM) kier a pone enfasis ariba kico a pone cu nan cantidad a baha y kico por haci pa yuda e especie aki.

Tin varios motibo pa e caida drastico den e cantidad di e parha aki. Pa menciona algun nos ta cuminsa cu expansion di e proyectonan di hotel, cas y e camindanan di dos via. Sin lubida, nos tin cu menciona Boa, e especie invasivo, cu ta causando hopi daño na varios especie endemico di Aruba pa varios aña caba. Tambe e animal domestico pushi ta representa un peliger pa e Prikichi door di su curiosidad of si e NO ta haya cuminda, como tambe e problematica di pushinan abandona y sin doño. Por ultimo e enfasis ta riba e ser humano, cu ta e hendenan cu ta saca e Prikichi for di su neishi. E preguntanan ta keda: pakico? E ta realmente necesario? Pa ken?

Ley cu ta proteha nos Prikichi

Ta strictamente prohibi pa ley pa saca un bestia protegi for y/of strob’e sin motibo den su habitat natural. Tambe ta prohibi pa ley pa mata/ destrui y/of causa daño na cualkier especie protegi. Esey kiermen cu gara y bende especie protegi ta contra ley y ta castigabel. Ademas ta prohibi pa exporta webo di e bestianan protehi. E Ley di Proteccion di Naturalesa (Natuurbeschermingsverordening – AB 1995 no. 2) articulo 4, inciso 1 ta specifica esaki, pero tambe articulo 5, 6 y 7 ta duna mas splicacion. Den Decreto national proteccion di flora y fauna di Aruba, tin poni e nombernan di e especienan protehi unda e Prikichi ta specifica.

Tene cuenta cu un parha den un haula no ta yuda na ‘conservacion’ di esaki. Al contrario, e ta causa cu e Prikichi di Aruba ta den peliger di extincion y por disparce completamente. En general un parha domestica tin poco oportunidad di sobrevivi den mondi como cu nunca e la siña kico pa come ni con pa defende su mes.

Kico por haci pa yuda e especie crece?

Invita e Prikichi den bo cura p’asina admira nan y planta matanan di fruta. Prikichi ta gusta e fruta di seida, dadel cu ta crece na cadushi, boonchi di Tuturutu, shimarucu, mispel y tambe mango.

Entrega un keho y tambe duna un aporte

Si bo tuma nota di hendenan cu ta kibra ley por manda bo keho via www.infraruba.com y lo atende e caso debidamente via e departamento concerni. DNM kier a referi e pueblo na e website dnmaruba.org pa bunita fotonan di e Prikichi y tambe por link na pagina di Parke National Arikok pa asina yena un encuesta pa asina yuda trece nos parha stima bek.

Foto cortesia di Stimaruba y fotografo Michiel Overstegen cu semper ta colabora cu DNM.

