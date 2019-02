Aruba su industria turistico ta den e ciclo di stagnacion

Banco Central a emiti e rapport, ‘Tourism Maturity in Aruba’, na unda Banco Central ta indica, basa riba un studio haci, con madura e industria di Turismo ta na Aruba. Esaki ta un rapport cu informacion hopi importante mirando e hecho cu turismo ta nos pilar economico principal actualmente.

Pa Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray, e rapport aki ta hopi interesante y importante y ta na un nivel hopi halto di estudio y cu ta trece dilanti conclusionnan hopi interesante. E Parlamentario, biniendo su mes for di e mundo di cifras y estudio, ta elabora riba e rapport aki. E rapport ta basa riba e concepto (TALC) cu Banco a aplica y un estudio cu ta aplicabel pa generadornan economico pues a aplica esaki pa e industria turistico na unda un variacion di indicadornan a wordo studia. E meta tras di esaki ta pa explora y haya e contesta na cua di e 6 ciclonan e industria turistico ta na Aruba actualmente.

E Parlamentario ta indica cu industria turistico ta desaroya den diferente etapa. E prome ciclonan ta pa cera hende conoci cu e industria, pa laga hende explora y descubrie. Den e siguiente ciclonan, hende ta responde despues cu nan descubri e producto door di ta mas involvi cu e producto turistico y despues ta sigui e ciclo di desaroyo, consolidacion, stagnacion y na final e ciclo di decadensia (declining stage). Pues por oberva y midi e desaroyo di e industra for di su cuminsamento te final unda por observa of conclui si e industria ta perde su calidad original durante e trayectoria di su desaroyo.

Pa splica esaki, e Parlamentario ta haci un comparacion bisando cu ora un producto bin nobo, hopi hende ta hopi entusiasma cu ne. Pero mester sigui midi si durante trayectoria di existencia di e producto, ainda e interes ta keda mescos of ta baha. Pa e estudio cu nan a haci cu destinacion Aruba, nan a uza un sistema cu yama TALC (Tourism Area Life Cycle).

Contestanado e pregunta, den ki ciclo Aruba su industria turistico ta na e momentonan aki, diferente set di indicador ta wordo analisa. Indicadornan manera cantidad di bishitante stayover y pasahero di crucero, inventario di cantidad di camber di hotel y tambe indicador di densidad. Pa cada set of area di indicador ta yega na e conclusion of ta contesta e pregunta den cua fase di desaroyo Turismo ta na Aruba. Mayoria di e set di indicadornan analisa por conclui cu ta den e etapa di consolidacion of stagnacion.

Esaki ta hopi importante segun e Parlamentario, pasobra apesar cu e resultado final ta indica, for di e areanan di indicadornan studia, cu Aruba ta cay den e fase di stagnacion mayoria parti, importante pa bisa ta cu e resultado na e momento aki no ta indica un Aruba su industria Turistico ta den e fase di caida, cu den principio ta un bon indicacion pero si mester tene na cuenta cun’e.

Uzando diferente factornan den e estudio aki, Banco Central a haci un estudio, segun e Parlamentario su opinion, na un nivel hopi halto. Indicadornan studia a wordo proyecta den graficanan durante un trayecto di casi 50 aña. Pues e rapport ta presenta graficanan di diferente indicadornan y nan tendencia di aña 1971 te cu 2017 of te unda e informacion ta obtenibel actualmente.

Parlamentario Christiaans-Yarzagaray a indica cu e informacionnan aki, ta hopi importante pa esnan cu tin pa tuma decision riba nivel di maneho pa cu e industria turistico entre otro Gobierno di Aruba.

“Di aki caba mi kier urgi Gobierno pa lesa e rapport aki cautelosamente pasobra e informacionnan asina ta hopi importante pa sa e desaroyo y e direccion unda kier hiba e industria aki momento di tuma decisionnan pa futuro mirando e echo cu a wordo indica claramente cu e industria aki ta den e fase di stagnacion. E ciclo normal den economia ta cu despues di fase stagnacion por bin e fase di caida.

Esaki ta un señal hopi importante ora di studia tendencia, mirando e hecho cu ta studia 40 pa 50 aña di indicadornan di e industria turistico y di aki bay por premira loke por bin den futuro cu mester prepara p’e”, Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray a termina bisando.

