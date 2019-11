Aruba su estudionan riba Lionfish publica internationalmente

Santa Rosa a ricibi e grato notificacion cu e prome rapport di sra. Raven Blakeway a keda publica den un peer review journal renombra, esta Fisheries Management and Ecology, cu e paper titula: “Controlling Lionfishes (Pterois spp.) with consumption; Survey data from Aruba demonstrate acceptance of non-native lionfishes on the menu and in seafood markets” E publicacion aki lo ta prome di varios, nos ta sigur. Por contact e author pa mas informacion.

Algun aña atras, 2014 te 2016 pa ta exacto, sra.Blakeway a haci un estudio cientificona Aruba tocante di e especie invasivo Lionfish. Durante e añanan el a colecta data, informacion, haci sondeo, entrevista cu stakeholders den comunidad y despues a analisa y skibi su rapportnan cu ayudo di nos hendenan na Aruba. Den e proceso ey el a, entre otro, gradua su Masters Degree y actualmente ta trahando riba su Ph.D. E rapport ta indica e acceptacion pa come Lionfish den e mercado di consumo. Esaki ta un meta desea semper den control di lionfish, pero esaki ta un di e prome estudionan den cual ta presenta data pa cu esaki.

Santa Rosa ta orguyoso di su trabou y mas cu claro e publicacion. Nos kier gradici tur persona y instancia cu a duna un man den e proceso hiba, particularment Byron Boekhoudt hefe di seccion di pesca, cu a sa di lidera e proyecto desde su inicio cu e promer carta di contacto di sra. Blakeway, tena e publicacion actual den cual e ta co-author.Un danki particular na nos colega di seccion di pesca, sr. Castro Perez. Tambe nos ta gradici tur individuo, instancia y NGO cu den e proceso a sa di contribui enormemente den diferente forma. Ta danki na cooperacion di un y tur, hopi instancia, individuo, organisacionnan, cu nos por a haci asina tanto cu loke tabata tin. Pesey nos gratitude na tur cu den e procesoak i a contribui. Danki!

