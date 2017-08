Aruba su economia no a bay dilanti desde 2015

Por wak cu e rapportnan ta bisa bon cla cu Aruba su economia no a bay dilanti for di aña 2015. Economista Ben Marapin, a splica cu Banco Central ta basta independiente di Gobierno. Ta lastima si nan no ta bin den publicidad cu publicacion y duna splicacion di esey. Un di e ultimo publicacionnan cu nan a menciona, ta cu e confiansa di e consumidor a baha. Esey no ta un sorpresa grandi. Si wak loke cu IMF algun siman pasa, pa ta exacto 15 di Juli, a bisa bon cla, cu desde aña 2015, Aruba ta den recesion. Si ta papia di un pais den recesion, no ta nada mas ni nada menos cu e economia ta bayendo atras. Loke tur hende ta sinti den nan cartera a wordo confirma door di Banco Central. Si bo tin pa gasta, bo ta gast’e, pero si bo no tin pa gasta, bo no ta gast’e. Ta e caso cu cuminsa spaar. Loke ta e caso cu simplemente cu nos economia a bay atras, el a sigui bira menos y na 2016 tambe. E bolo cu nos tur tin pa biba di dje, e GDP a bira chikito na 2015 y a sigui bira mas chikito na 2016. Tin pa bin un cambio drastico. Banco Central/IMF no ta premira un cambio grandi. E speransa cu nan ta menciona, ta unico cos positivo cu nan ta menciona ta un eventual upgrading di e refineria pa e bira un oil upgrader. Si e miyones cu Citgo a priminti cu ta bay hinca den dje, a realisa, e lo alivia 2017 un poco pa asina 2017 lo cera cu un plus. Pero te awor aki no tin nada realmente cu ta inversion grandi ta tumando luga. Tur cos ta den pipeline.

Marapin a enfatisa cu loke a wordo poni den publicidad cu Citgo lo bin cu refineria, a mira hasta doño di e Refineria di Aruba, RDA, a publica cu pronto lo bin cu propio kerosine. Nada di esey, ta djis un oil-upgrader. E contribucion di Citgo, e oil-upgrader, lo ta semper limita. Esey ta conclusion di Banco Central, ta conclusion di IMF. Tambe por duna un ehempel simpel. Si ta traha algo, bo ta un cunukero, bo ta planta algo, bo ta haya maishi, koffie. E cunukeronan chikito di Colombia, ta produci Koffie. Nan ta haya masha poco, compara cu e prijs na final cu nos como consumidor ta paga pa un paki di koffie. Asina tin cu wak cu crudo tambe. E prome paso ta refina e producto. E crudo cu lo bin for di Venezuela, cu ta casi lodo, asina pisa y sushi e ta, e lo wordo upgraded pa e wordo procesa den un refineria di berdad den exterior. Awo si mira e prome parti eynan, e cleanoff di e crudo pisa, sushi cu lo bin Aruba y e producto final, e trayecto grandi eynan, e parti chikito so na comienso lo ta na Aruba, Marapin a splica.

A puntra Marapin, mirando e desaroyonan financiero di Aruba, kico nos por haci den corto tempo pa haya mas fondo pa paga e debe cu e pais tin.

Nos tin un situacion cu ta hopi fastioso. Tin un gobierno cu tin un deficit grandi. E debe cu ta mas cu 85% di GDP, y tin un situacion unda cu e economia no ta di gaba. Eynan ta mira caba cu e worst case scenario pa un economia ta andando na Aruba. Tin cu percura pa pone e economia traha atrobe. Tin cu percura cu inverti den cos cu ta reforsa e economia. Loke por haci ta wak unda por haya mas turista. Tin cu wak con tin cu mehora e calidad di nos forsa laboral. Gobierno ta papia cu nos mester di un knowledge economy. Cifranan di aña pasa, ta mustra cu casi ¾ di nos alumnonan no ta caba MAVO mes. Ta ki sorto di knowledge economy bo kier crea cu esey. Esey ta un di e factornan cu ta pone cu e desempleo bao di hubentud ta halto. Ora cu nan sali busca trabao, cu cua papel nan ta busca trabao. Esey ta e parti importante, caminda cu bo tin cu inverti den bo enseñansa a termino corto. E pregunta ta ta con ta haya bon resultado.

Tin cu bin cu un plan. Den pasado tabata tin enseñansa pa empleado, awo ta bon pa bin cu uno, pero pa hubentud. Mester train nan, papia cu comerciantenan, ofrece incentivonan fiscal pa por train e muchanan. No ta por nada por ehempel cu a yama esaki loke ta pasando cu kisas ta bezig toch crea un lost generation. Esey ta un punto cardinal, un pregunta clave. Diferente biaha a wordo informa, por fabor, e deficit ta demasiado grandi pasobra ora cu tin deficit, bo ta fia cen y esey ta acumula den debe. Nan a haya diferente señal. Tres pa cuater aña pasa a bin cu CAFT. Marapin a haya jammer, pasobra nos a perde eynan nos autonomia financiero. A spera cu e CAFT lo pone cu nan lo cambia e structura. Pero realidad di bida ta cu desde 2014 e deficit a bira skyhigh atrobe, el a splica.