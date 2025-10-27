Diabierna anochi na Punta Cana a tuma lugar e eleccion di Nuestra Belleza Internacional na unda cu 2 representante di Aruba tabata presente cual ta Elise Heronimo den Categoria Little y Tara van der Werk den Categoria Teen, mester bisa cu ambos a luci Masha Bunita mes y a haci un Bunita presentacion pa nos isla.

Elise den su Categoria a keda 4’ta finalista Little Nuestra Belleza In y Tara van der Werk a bay cu e corona di Teen Nuestra Belleza Internacional 2025. Palabra di felicitacion ta bay na GLW Foundation di George Winterdaal y na Tara y Elise y na Aruba pa otro logro internacional