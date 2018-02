Aruba su beyesanan: un bista ariba Aruba su wetlandnan band’i pabao

Awe mundo ta celebra su wetlands. Wetlandnan ta ecosistemanan extremadamente importante y ta hunga un rol den e flora y fauna di un pais. Nan ta hopi importante pa e migracion di nos bida silvestre, sea ta parha, turtuga, mamiferonan marino y asina nos por sigui. Nan ta importante pa e salud y e siguridad di e ser humano y pa e calidad di bida. Nan ta coresponsabel pa e disponibilidad di pisca pa e sustento di nos piscadonan, e area di mangrovenan ta nan wieg di bida. Nan ta yuda mantene nos coralnan sano y tanto companianan acuatico como esunnan di scuba ta depende di un wetland sano pa nan pan di cada dia. Nan ta yuda nos cu e calidad di bida y e experiencia pa nos localnan, pero tambe pa nos bishitantenan.

Ora cu nos haci daño na nos wetland, nos ta haci daño na nos flora y fauna, nos habitantenan y nos turismo, dus tambe na nos economia.

Aruba Birdlife Conservation (ABC) a lucha hopi duro pa proteha Aruba su wetland areanan for di e mannan yen di cudishi di causa dañonan door di construccion. Nos a brinda asistencia pa un mocion wordo aproba unanimanente den parlamento pa proteha 16 area for di cualkier daño den futuro y pa nan bay cay bou di Parke Nacional Arikok. ABC a recoge 12 mil firma pa yuda reinforsa e necesidad absoluto pa nan haya nan proteccion. Nos laga cientificonan scirbi cartanan splicando e necesidad y e urgencia pa proteha areanan importante manera esakinan. Nos a hasta haya bishita di S.A.R. Prinses Beatrix, mama di Rey Alexander, den apoyo pa e esfuersonan di ABC pa proteha naturalesa.

Aruba Birdlife Conservation ainda ta hopi optimista cu gobierno di Aruba lo honra e tantisimo esfuersonan pa proteha e areanan como tambe introduci un parke marino unico, ekivalente na esun di Bonaire y trece nan tur hunto pa resorta bou di Parke Nacional Arikok y asina salbaguardianan di mas destruccion.

Awe nos ta mustra e wetland di parti pabao di nos isla, cu no tur ora ta wordo mira di es manera aki y cu ta wordo mal comrpendi. Por fabor, tuma nota di con yen Aruba ta door di tira un bista mas di cerca di tur e edificionan rond di e areanan aki. E areanan den e pictorial aki mester wordo proteha conforme e peticion pa proteccion, incluyendo e dunanan di California.

E wetlandnan situa den un patronchi cuminsando for di Saliňa Tierra Del Sol, Saliňa Malmok, Saliňa Palm Beach y Saliňa Bubali. E dos ultimonan ta forma e Bubali Wetlands.

Ta di menciona cu e patronchi ta wordo sigui dor di e movmento di nos parhanan, incluyendo nos bishitantenan migratorio. Sin e wetlandnan aki, nan probabilidad di sobrivivencia ta baha,

E saliñanan aki no ta elementonan individual los cu ta mantene nan mes, sino nan ta forma parti di un ecosistema en conhunto: e wetlandnan di Aruba. Corda semper cu ora cu nos daña un of e otro, nos ta dañanan tur e wetlandnan di Aruba.

Mas comentario a wordo agrega hunto cu e potretnan.

Comparti e informacion aki cu cualkier persona cu tin un poco interes den Aruba su naturalesa y lo ta sublime si nos maestronan lo por trece e conocimento aki na nos muchanan, den klas y ATA lo por trece esaki na conocemento y atencion di nos turistanan y nos sector turistico.

Nos por, abo tambe por door di yuda proteha e areanan aki. Haci’e pa nos muchanan, pa nos futuro.

Na nomber di tur e boluntarionan di Aruba Birdlife Conservation: Happy wetlands day!!

