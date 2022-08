E ekipo di Freewinds hunto cu Sr. Wiwi Peña ta traha hunto pa trece mas felicidad na e Hobenan participando den e “Youth Summer Camp” di Aruba Sport Unie, danki na e bukinan di The Way To Happiness , un guia moral pa biba mihor.

A pesar di loke ta pasa den mundo, Aruba ta yuda nos hobenan, asegurando cu e Summer Camp aki ta ofrece un refugio pa e hobenan caminda no solamente nan ta pasa bon y disfruta di e actividadnan deportivo, pero tambe nan lo siña e balornan cu lo contribui pa nan bira ciudadano valioso di nos bunita y feliz isla.

Aki Sr Wiwi Peña y e representante di e oficina di Freewinds Port Captain, orguyosamente ta repartiendo e bukinan di The Way To Happiness.

Luchando contra e aumento di e nivel di crimen y violencia Freewinds a asocia cu diferente miembro importante den nos comunidad. Sr Wiwi Peña y Sr. Gerald Franca di Aruba Sport Unie ta reparti mas cu cien buki di The Way To Happiness na Papiamento, den un esfuerso di dos aña pa mustra e hobenan di nos isla cu bida verdaderamente por ta un caminda pa felicidad pa nan mes, nan famia y nos comunidad.

Mei mei di un temporada di vacacion turbulento caminda muchanan di otro paisnan ta wordo menasa pa situacionan peligroso cu ningún mucho lo mester pasa aden, Freewinds y Aruba Sport Unie a percura pa nos muchanan local pasa un vacacion varia y hopi dushi y cu a culmina cu un regalo cu lo hasi esaki un vacacion memorabel. Cu e buki E Caminda Pa Felicidad e muchanan a siña varios precepto valioso. E conocemento aki lo sirbi nan pa biba un bida mihor pa resto di nan bida.

Balornan moral ta e blokinan cu ta rondona e muchanan pa nan por cana cu seguridad mientras cu nan ta siña traha un mihor futuro. Sr. Piña ta kere firmemente den esaki. Wiwi a declara:” Danki na e presencia di Freewinds. Boso tin un programa c uta enfatisa principionan moral.E bukinan aki ta wordo duna na e muchanan pero mi ta sigur cu nan lo yuda nan mayornan p ata mihor guía pa nan yuinan. E muchanan aki no tin un visión con bida ta structura y nan mester wordo guía pa medio di principionan moral correcto.”

Sr. Piña ta na fabor di actividadnan cu lo tene e hobenan leuw di influencia dañino. Mester dunanan balornan y hermentnan cu lo yuda nan bira mihor persona mientras nan ta crece cu e deseo pa yuda otro hende.

E Caminda pa Felicidad ta un código moral NO religioso basa completamente riba sentido común. Su autor ta L.Ron Hubbard y ela wordo publica originalmente na 1981 pa yuda revoca e decenso moral di e sociedad door di restaura confiansa y honestidad.

Pa haya sa mas di E Caminda Pa Felicidad pa bo mes, bo famia of bo organización tuma contactpo cu e oficina di Port Captain di The Freewinds vgia email na [email protected] of na Whatsapp na +1-727-301-0721.