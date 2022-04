Aruba Sport Unie a organissa riba dianan 26 di Maart y 2 di April Cursonan di CPR (reanimacion) First Aid y tambe AED (Automatische Externe Defribillator) den Centro Deportivo Betico Croes. Akinan a participa mas o menos 33 persona entre nan coachnan y personanan involucra den deporte pa asina nan por a ricibi of renoba nan Certificado di e curso di prome auxilio. E curso a wordo presenta pa sr. John Tromp Kende ta un EMS (Emergency Medical Services) Instructor di IMSAN certifica den e Area di Reanimacion, kende a sa di duna un tremendo curso y a contesta tur pregunta cu a wordo hasi tocante e diferente tema relaciona cu e curso. Dia 26 di Maart a cuminsa cu e diferente videonan tocante e teorianan y tambe splicacion riba e diferente pasonan cu mester tuma ora di asisti un persona cu prome auxilio. Dia 2 di April a duna e parti practico unda cada persona por a practica con pa hasi CPR (Cardiopulmonary resuscitation) y yuda den First Aid siguiendo e pasonan conserni manera entre otro sigura cu e alrededor na unda e persona cu mester ayudo ta safe pa asina por duna e yudansa nan necesario, wak si e persona ta reaciona y si e no ta halando rosea con pa cuminsa cu e proceso di CPR.

Tambe a duna e informacion basico di con pa asisti den diferente situacionnan di First Aid entre otro ora ta encontra un persona cu ta sangrando y con pa hasi uso di un tourniquet, si tin trauma (por ehempel un golpi na cabes) y con pa hasi uso di e EpiPen. E curso a mustra tambe con pa duna prome auxilio (CPR) na un baby y con pa hasi uso di e machine di AED (automatische Externe Defribillator) pa asina duna reanimacion si ta necesario. Esaki sigur ta un di e tremendo iniciativanan di Aruba Sport Unie pa asina brinda diferente cursonan pa nos pueblo di Aruba y sigur na nos hendenan den e mundo di deporte, Garantisando asina e seguridad pa nos atletanan y nos pueblo en general, esaki sigur lo contribui pa asina deporte por sigi engrandece ariba nos Dushi Isla. Aruba Sport Unie kier a gradici tur persona cu a participa tambe sigur na e Instructor Mr. John Tromp y su assistentenan kendenan a hasi esaki posibel pa e curso aki a bira posibel pa Deporte di Aruba. Tambe kier a informa pa keda pendiente pa nos proximo curso cu lo bira tokante Sports Taping. Un danki special ta bay na SSA y Lotto pa Deporte.

Comments

comments