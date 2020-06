Aruba Softball Bond ta reactiva iniciando cu un curso virtual di WBSC pa Umpires

Aruba Softball Bond ta cuminsa poko poko restart temporada. Manera nos tur sa cu corona crisis a crea un impacto grandi y cambia tur programa na henter mundo y den mundo di deporte esaki no tabata diferente. Aruba Softball Bond a inicia aña 2020 cu bunita planes despues di a reuni cu tur organisacion durante luna di februari a ahusta su calendario cual tabata kla pa ranca sali 30 di April ultimo. Lamentablemente pa rasonnan conosi tur actividad a wordo para. Poko poko gobierno ta riba e caminda pa restart economia y habri frontera. ASB lo keda enespera di e anucio oficial di gobierno ki dia por inicia cu actividad y of eventonan deportivo publico. Mas sigur esaki lo por ta rond fin di Augustus. Mientrastanto reunionan intensivo virtual riba systema di “zoom” a continua cu WBSC pa asina ahusta tur programanan y calendario di 2020. Unico campeonato cu WBSC a laga riba calender ta Women World Championship U18 cual ta programma pa tuma lugar na Peru final di november y ta riba un week by week watch.

/// Invitacion pa Curso pa umpire virtual:

WBSC a apunta Roberto Perez di Canada y Santos Vasquez di Puerto Rico ambos bon amigonan di Aruba pa brinda tur umpiresnan miembro di nan Federacion local un curso di diferente secion via systema virtual. Diasabra awor e secion na idioma spaño lo inicia y Federacionnan tin te cu diamars pa sign up nan miembronan cu lo participa. No mester ta un umpire certifica pero hustamente esaki ta pa tur umpire miembro. Final di Juli tin riba programa e mesun curso pero den idioma Ingles pa esanan cu ta prefera e curso na Ingles. Aruba Softball Bond ta invita tur su umpirenan miembro y esnan cu kier afilia pa bira miembro pa tuma contacto cu Zuleyka Willems na 7498459 pa mas informacion of pa afilia y asina ricibi oportunidad pa desaroya bo abilidadnan pa un otro nivel duna pa instructornan acredita pa WBSC den un programa special di WBSC ( World Baseball and Softball Confederation).

Comments

comments