Aruba Softball Bond ta bisa ayo na un gran miembro y baluarte Sr. Julian Elias ”Eli” Pers

Eli a nace riba un 16 di Februari na aña 1960. Na un edad hopi jong caba el a cuminsa hunga practica deporte cu su amigonan riba un pida tereno den e bario di Keito. E deportenan tabata futbol na comienso y despues a pasa pa hunga softball tambe. E pida tereno despues di tempo a cuminsa bira chikito y e grupo a sigui hunga riba un pida tereno unda antes ta awor e restaurant Different. Despues cu e tereno aki tambe a cuminsa bira chikito, ya cu e edadnan a sigui subi, a pidi ayudo di un instancia pa rosa un pida tereno unda awor e caminda di Sasaki ta pasa, esta net pabou di e cura di Different.

Riba e tereno aki Eli a sigui hunga softball. Eli a hunga contra varios team di barionan den vecindario, esta e teamnan di Palm Beach/Monserat, Koyari etc.

Ariba un dia Eli a dicidi di bay train cu e equipo di Palm Beach cual tabata train riba e tereno di futbol di Dep. Nacional. Eynan el a haya un oportunidad pa drenta den e equipo di Palm Beach Stars cual despues a bira Monserat Pirates. E equipo a traha duro pa yega na un tereno pa train. Esaki a resulta e tereno unda awor ta Hose Maria Ball Park na Monserat.

E equipo di Monserat Pirates a organisa algun torneo riba e tereno aki, den cual equiponan di Noord tabata participa.

Na aña 1979 pa 1980 e equipo a disolve y Eli a haya oportunidad pa join e equipo di North Eagle Stars. Cu North Eagle Stars, Eli a haci diferente biahe pa exterior: Bonaire, Costa Rica, Ecuador, Republica Dominicana, Venezuela, sea pa hunga of como miembro.

Eli a forma parti tambe di e directiva di North Eagle Stars, sea como comisario, tesorero y presidente y tambe manager di e equipo.

Na aña 2000 North Eagle Stars a organisa Copa Noord y na 2001, Eli a trece e idea dilanti pa organisa un torneo den cual tur e barionan di Noord ta representa den dicho torneo.

E idea aki a cay den bon tera serca e directiva di North Eagle Stars, y asina Copa di Bario Noord a cuminsa. Copa di Bario Noord a cuminsa riba Centro di Bario Noord Ballpark y despues cu North Eagle Stars a haya e tereno na Monserat pa usa, e torneo aki a sigui riba tereno aki cu a haya e number di Hose Maria Ballpark, dedica na Hose Maria Christiaans, d.f. m.

Desde 2001, tur aña a organisa Copa di Bario Noord te cu 2010. Na 2010 Eli a retira di e organisacion di North Eagle Stars.

Sr. Mario Croes di e equipo di Warawara a acerca Eli pa forma parti di e equipo aki den Liga 50.

Y asina Eli a cuminsa hunga pa Infinity Classics algun aña pasa.

Na aña 2012 Sv Royal Power kendenan a organisa Copa Noord a dedica Copa Noord na honor di Eli. Eli tambe tabata miembro di Aruba Softball Bond unda pa varios aña a fungi como scorer oficial di campeonatonan di Aruba Softball Bond. Aruba Softball Bond den nomber di su Directiva y tur su miembronan ta expresa nan palabra di mas profundo condolencia na su estimada esposa Arline Pers y henter famia. Hopi forsa den e momentonan dificil aki. Cu Eli Pers sosega na Paz!

