Aruba Soccer Academy cu tremendo camp di futbol pa hoben

Aruba Soccer Academy ta orguyoso di anuncia e prome camp di futbol den colaborashon cu Sparta Rotterdam cu ta bay tuma luga aki na Aruba.

Sparta Rotterdam ta e club di futbol profesional mas bieu di Hulanda (desde 1888), y tambe ta un di e fundadornan di futbol profesional di e pais aki. Hunto cu e club aki, cu ta den Eredivisie, Aruba Soccer Academy ta organisando un futbol camp di 2 pa 6 di April pa hoben entre 4 pa 14 aña. E camp tin un prijs di Afl 250. Pa e prijs aki cada mucha ta risibi extra banda di e training, un uniform set completo di e marca di calidad Robey, certificado di participashon, un album digital, y fruta y coi bebe tambe ta inclui.

E camp ta bou di guia di top coachnan di e Sparta Jeugdopleiding, cu apoyo di e coachnan certifica di Aruba Soccer Academy.

Un di e coachnan cu lo tey presente ta Dolf Roks, Hoofd Jeugdopleider di Sparta, cu lo ta sigur pendiente di cualkier talento hoben futbolista Arubiano.

E Sparta Camp aki no lo ta posibel sin apoyo di sponsornan, y Aruba Soccer Academy kier a tuma espacio pa gradisi Divi & Tamarijn All Inclusive Resorts, Arubiano One Happy Flip Flop, Wendy’s Aruba, Cooper Tires, Quinta del Carmen, doc Opleidingen y White Modern Cuisine.

Aruba Soccer Academy ta invita e hoben nan di Aruba pa registra lihe ya cu cupo ta limita. E prome 50 inscripshonan ta haya un paar di flip flops regalo di Arubiano. Probecha di e oportunidad unico aki di train bow guia di e coachnan di Sparta su Jeugdopleiding cual ta reconosi na Hulanda como un di e mihornan. Nombernan conosi cu a yega di gradua di Sparta Rotterdam su Jeugdopleiding ta Memphis Depay, Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman y Jetro Willems cu ta di nos Hermana isla Korsow.

Pa registra por tuma contacto cu coach David Abdul di ASA na telefoon 592-5235 of manda un email na [email protected] of por bishita nos Facebook page ASA – Aruba Soccer Academy.

