Aruba Reef Care un bes mas ta mustra cu falta bari sushi banda di lama

Despues cu e Reef Care a tuma luga dos siman pasa, a bin sali afo cu mester pone mas bari sushi banda di nos beachnan mirando e tantismo sushi cu ta bin ta hayando tur aña. Sra. Vanessa Rasmusen di AHATA ta splica nan punto di bista pa cu esaki.

AHATA a tene cuenta cu na Aruba e cantidad di bishitantenan y e cantidad di localnan cu ta bay beach cada biaha ta bira mas. Esey tambe ta inclui cu tin necesidad di por ehempel mas bari sushi den e areanan aki. No solamente den e areanan aki, pero tambe den e otro areanan bishita na Aruba.

A tuma cuenta di un comentario den un noticiero unda cu nan ta indica cu e area di Malmok e sushedad t cuminsa aumenta y e comision di AHATA pa medio ambiente, pa wak e budget y a dicidi di pone dos baki di sushi den e area ey. Tin diferente otro companianan tameb cu ta sponsor e baki di sushi, pero tin necesidad pa mas organisacion. Gobierno a bin cu mas baki di sushi den diferente arenan. Tn cierto actividadnan ta wordo organisa, cu ta trece tambe mas desperdicio ariba caya, si e no ta wordo controla manera e mester ta. Ora cu tin un organisacion cu ta coordina eventonan di deporte, caminatanan cu bais, please mester tin reglanan pa e participantenan tambe, unda cu nan mester pone e desperdicio. Si no tin un baki di sushi, haci’e un custumber di hiba e desperdicio na bo cas y tir’e den e baki sushi na bo cas pero no tir’e den e santo, paso cu esey ta haci cu nos naturalesa no ta bon cuida.

Sra. Rasmussen a sigui bisa cu tur cos ta cuminsa cu conscientisacion y educacion. Nos tur tin derecho pero tambe debernan. Y un di e debernan cu nos tin ta cuida loke tin na Aruba. Tin cu cuida e bari di sushi eynan pa por haci uzo di dje, pa mantene Aruba limpi. Esey ta algo cu mester cuminsa di chikito. Cuanto biaha no ta wak ariba caya ora di core auto y hende ta tira e sushi for di auto ariba caya. Esey ta cosnan cu nos tin cu conscientisa hendenan ariba dje. E mester cuminsa cu educacion na scolnan.

Kico por haci cu ta interesa pa yuda cuida nos medio ambiente, pero no ta wak cu mucho accion ta tuma luga, cual Sra. Rasmussen a bisa cu mester bin cu leynan estricto y e hende mester wak si cual ta e consecuencia ora bo ta actua robes. Mescos cu ora cu bo ta core sin seatbelt, bo por haya un boet, pero mester ripara, nan mester ta consciente, cu si nan no ta mantene e area limpi. Si ta haci BBQ ariba beach cu ta prohibi, nan lo haya un boet. Esey ta bay, segun Sra. Rasmussen, lo recorda hende kico ta bon y malo ora nan ta ariba e beachnan na Aruba.