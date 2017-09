Aruba Reef Care Project lo ta diadomingo awo

Aruba Reef Care Foundation, ta organisa e proyecto anual Aruba Reef Care Project 2017 pa 23 aña consecutivo. Manera ya ta conoci e proyecto su obhetivo principal ta pa concientisa publico tocante e importancia pa cuida y proteha nos lama y beachnan. E grupo di voluntario ta cla pa otro grandioso accion di limpiesa. Un biaha mas un y tur ta invita pa yuda mantene nos beach y den lama limpi y bunita. Manera ya ta custumber, durante henter aña e comision di Aruba Reef Care ta ofrece un serie di presentacion na scolnan di Aruba. E aña aki Aruba Reef Care Foundation a expande su serie di presentacion educativo pa publico general cu e popularismo Aruba Marine Life Lecture Series. Durante lunanan di Maart, April y Mei, lectura publico a ser duna na Biblioteca Nacional tocante Lionfish, Tribon, Manta Raya y Turtuganan rond di Aruba cu entrada completamente gratis. Durante e presentacionnan di Aruba Reef Care na scol, ta invita e scol pa adopta un pida beach of area cu den futuro nan por mantene limpi periodicamente y di e forma aki contribui activamente como ehempel na comunidad pa cuido di nos medio ambiente. Claro, otro organisacion of hasta empresanan, por pidi pa un presentacion special y asina pro-activamente yuda na concientisa y tene Aruba limpi. Desde Juni 1994 Aruba Reef Care Project, iniciativa di Sr. Castro Perez y conhuntamente cu Sr. Byron Boekhoudt, Biologo Marino cu ta e co-fundador cu tin como meta pa contribui pa concientisa Aruba di e necesidad di cuida lama y beachnan. E idea a wordo ricibi cu tur apoyo necesario for di oficina di turismo (Aruba Tourism Authority), Santa Rosa (LVV) y tambe otro instancianan. Durante di e añanan e proyecto a sa di uni varios operador di buceo, compania di deporte acuatico y instancianan particular y publico pa contribui na yuda proteha costanan como tambe sitionan bou di lama, no solamente cu haci limpiesa pero tambe cu combati lionfish y mas.

Progreso di Aruba Reef Care Project

Por a mira un adelanto grandi y principalmente cu menos sushi bou di lama, principalmente ariba e rifnan di coral y tambe na e sitionan di sambuya. Ainda falta hopi trabou pa haci riba e tereno di proteccion y conservacion di costa, beach, rif y otro flora y fauna di nos isla. Den transcurso di e añanan, e cantidad di participante tambe a aumenta cu mas di 800, mientras cu por bisa cu orguyo cu e cantidad di sushi colecta si a baha, un indicacion di e exito di e esfuerso.

Por menciona cu esnan envolvi tambe ta raportando cu nan tambe ta mira e progreso di concientisacion y accion continuo. Tin sitionan popular di buceo, unda door di esfuerso conhunto e cantidad di desperdicio visibel awendia ta mucho menos cu loke e tabata na comienso. Di otro banda tin preocupacionnan ainda pa e echo cu sushedad for di fuentenan for di tera, sea accidentalmente of a proposito, ta keda yega lama cu e biento fuerte di nos isla. Sitionan unda hopi hende ta bay beach pa recreo of unda hende sa pisca for di tera, hopi biaha ta haya desperdicio regularmente ainda. Esakinan mester bira enfoke di futuro concientisacion y cual e organisacion lo aporta a largo plazo.

E CENTRO DI OPERACION TA NEPTALI HENRIQUEZ PARK

Neptali Henriquez Park ta atrobe e centro di operacion. For di aki lo coordina e accion y tambe lo ta e punto central pa acumula e datonan. Mas cu claro e acto ceremonial di clausura y gradicimento na boluntarionan tambe lo tuma luga na e sitio mes, e diadomingo atardi di 1 di October proximo.

E sitionan cu lo bay cubri ta entre otro tras di Faro California, Arashi, Boca Catalina, Malmok, Hadicurari, e beachnan dilanti di e hotelnan na Palm Beach, Eagle Beach, Surf Side, Mangel Halto, Baby Beach, Santana di Cacho, Grape Field, Boca Grandi, area rond di Neptali Henriquez Park pa cas di Gobernador y tambe den e area di Bushiri Beach Resort. Ta haci un apelacion na henter comunidad pa conhuntamente manifesta nos compromiso cu medio ambiente pa yuda mantene nos beach y lama limpi. E operadornan di watersport a compromete nan mes pa yuda cu e operacion den awa. Organisadornan ta invita tur grupo ambiental, clubnan social, scout, scol y tambe boluntarionan pa contribui na e campaña. Esnan cu kier participa por tuma contacto cu nan operador di deporte acuatico faborito of tuma contacto cu ARCP na 586-0820/ 564-4485 of 740-0797/ y puntra pa Castro Perez of Veronica Perez. Tur participante, ademas di e satisfaccion di haci Aruba limpi, ta ricibi un t-shirt pa un donacion di AWG. 5.00, lunch box, soft drinks y durante e celebracion final diadomingo 1 di October na Neptali Henriquez Park lo ricibi un certificado di aprecio y por participa na rifa pa diferente premio atractivo. Nos ta conta ariba e apoyo di henter e comunidad di Aruba pa yuda proteha nos recursonan natural.