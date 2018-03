Aruba Reef Care Fundacion cu recomendacion pa campamento

Durante e temporadanan grandi na na Aruba semper lo tin aspectonan cu mester tene na cuenta pa cuido di ambiente y voraal pa cuido di laman. Sr. Castro Perez di Aruba Reef Care a bin cu consehonan y ta recomenda pa no uza hopi cosnan di plastic.

Hopi di e instancianan manera Elmar y Serlimar ta prepara pa temporada di campamento unda cu den caso aki e personanan, pa haya nan verguning ta para bon cla cu nan mester tin bari sushi campamento y hiba tur e desperdicionan na cas ora nan a caba.

Tur hende mester sa caba cu areanan di campa lo mester ta limpi y Aruba Reef Care Fundacion tambe como instancia lo ta percura pa sigui trece e mensahenan aki dilanti pa tur temporada y actividadnan publico grandi unda semper lo mester conserva un ambiente limpi.

E preocupacion riba e temporada aki lo ta cu ora tin cuaresma e biento duro ta un factor unda cu hopi cosnan di plastic ta bula bay den lama. P’esey ta pidi pa uza menos plastic cu ta posibel, ya cu mayoria di biaha esaki, aunke no ta intencional unda cu cosnan lo bay den lama y ta pidi e colaboracion na e comunidad pa tuma na cuenta cu esaki.

Ley di Medio Ambiente mester wordo repasa riba e topiconan aki pa por wordo cumpli, manera e uzo di cupsnan di plastic cu Sr. Castro Perez ta conseha laba nan y lo por wordo re uza tambe y asina contribui un tiki mas cu ambiente pero tambe ta spaar algo di placa tambe.

Proximamente lo tin un reunion hunto cu gobierno y Fundacion Aruba Reef Care caminda cu nan lo presenta diferente topiconan cu mester wordo revisa, y kisas lo por a bin entre otro un proposicion pa bin cu mas preocupacion riba e temporadanan grandi cerca di la man pa e lo wordo proteha. Por cierto cu e Catamarannan tambe lo hunga un rol siendo cu hopi di nan ainda ta uza cups di plastic anto e ora un ley lo mester drenta den vigencia cu lo obliga nan na cumpli cu accionnan y zorg pa e wordo cumpli.

Finalmente Aruba Reef Care lo kier corda cu nan funcion ta pa conscientisa comunidad, pa keda henter aña haci limpi la man rond di henter Aruba, siendo cu tur aña tambe nan lo celebra un campaña di conscientizacion, cual tur aña ta tuma luga dia 30 September.

Pero durante e aña tambe e fundacion lo keda haci trabou den contacto cu turistanan via email mas tanto, cu lo kier yuda riba e causa aki como voluntario cu ayudo di e fundacion , pero hopi biaha mesun turista lo duna su aporte den forma independiente tambe y tin biaha bo por wak nan haci limpi den la man y esaki lo algo di admira y ta motivanan den Aruba Reef Care pa keda cuida Aruba su beachnan.

Comments

comments