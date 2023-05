Aruba Radio Control Group (ARCG) su segmento di RC Drag a organiza un tremendo careda di RC drag Racing cu a wordo teni na Carnival Village Mei 26 y Mei 27, 2023.

E team cu a organiza e evento aki ta #teamballsout racing team bao liderazgo di Alvin Thijsen y Leomar Croes cu a sa di pone un tremendo evento den otro cu a resulta un exito completo.

E evento a cuminsa dia 25 di Mei cu un anochi di inscipcion na unda e coredornan por a inscribí nan mes den un total di 9 categoria.

Categorianan tabata como lo siguiente

1STREET ELIMINATOR (4 coredor) y resultado final ta:

Glenn FrankenCampeon

Michael WellsSub-campeon

2RTR -Ready to Run- (4 coredor) y resultado final ta:

Glenn FrankenCampeon

Chiki DijkhoffSub-campeon

3FWD (6 coredor) y resultado final ta:

Bryan DaniaCampeon

Joel PetrocchiSub-campeon

4BRACKET (8 coredor) y resultado final ta:

Chiki DijkhoffCampeon

Jean LaurensSub-campeon

5GASSER (7 coredor) y resultado final ta:

Jader DijkhoffCampeon

Patrick DijkhoffSub-campeon

6REAL STREET (3 coredor) y resultado final ta:

Bryan DaniaCampeon

LeomarCroesSub-campeon

7PRO OUTLAW (7 coredor) y resultado final ta:

Franklin Olivierre Campeon

Gino KockSub-campeon

8CRIOLLO OUTLAW (7 coredor) y resultado final ta:

Edgard PetrocchiCampeon

Ruben GonzalesSub-campeon

9CAREDA DI MACHO 1/7th (3 coredor) y resultado final ta:

Edgard PetrocchiCampeon

Papito MorelSub-campeon

Publico presente a goza di un tremendo careda uno tras di otro, a core den un paar di categoría dos rond di qualifying y después a pasa pa core e caredanan cualnan a termina net 11:55 pm. E showdown di e anochi di careda tabata e Careda di Macho 1/7th class y e Pro Outlaw class na unda e autonan aki por core bao di 2 seconde den e 132 pia.

Un Danki especial ta bai pa Marie Maduro miho conocí como Pochi kende no ta un desconoci den e mundo di drag kende a fungi como e race director di e anochi di careda. Last but not least un danki na tur e coredornan, como cu tur a contribui pa hasi e careda aki posibel.

Proximo evento lo bai ta pa e ultimo siman di e luna di Juni.

Follow nos FB page Aruba Radio Control Group pa keda na altura di tur lo cual ta trata RC.