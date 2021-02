Aruba pronto lo tin un Smart Energy House

Despues di dos edicion exitoso di e German-Caribbean Energy Conference na Aruba, lo agrega na maart 2021 un proyecto nobo cu ta e Smart Buildings for Sustainable Caribbean Islands – Green Tech made in Germany. Durante tres aña, Alemania y e paisnan den Caribe a intercambia diferente ideanan riba e posibilidadnan di energia renobabel. Tur esaki a sosode primordialmente na Aruba y awor ta culmina den un showcase di tecnologianan pa biba y traha na un manera mas sostenibel.

E projecto di Smart Buildings for Sustainable Caribbean Islands – Green Tech made in Germany lo wordo estrena riba 24 di maart 2021 pa medio di un conferencia di cual por participa online of door di atende en bibo na Renaissance Convention Center di 9.00 a.m.- 2.00 p.m. E conferencia hibrido aki lo wordo inaugura door di Promer Minister sra. Evelyn Wever-Croes y despues lo sigui cu diferente oradornan. Expertonan di Alemania y otro islanan di Caribe, incluyendo Aruba, lo discuti e posibilidanan y e potencialnan pa prijsnan rasonabel pa energia door di adopta technologianan sostenibel den casnan y edificio.

Riba e dia aki tambe lo presenta e consorcio aleman „German Green Technology Hub“, cu ta consisti di varios specialista aleman den energia renobabel, eficiencia den energia y materialnan di construccion alternativo. Sigur, un tema interesante pa companianan di construccion y desaroyadornan di projecto pa asina introduci sistemanan y tecnologianan nobo den projectonan residencial y comercial.

E consorcio aleman aki ta planea pa construi un Smart Energy House den Smart Community Aruba como un showcase pa e region. E obhetivo ta pa mustra con productonan y tecnologianan aleman por contribui na reduci e consumo di energia na Aruba y den Caribe. Entre otro, Smart Energy House lo usa energia solar y di biento y lo wordo ekipa cu sistemanan pa fría, isola y ventila. E plan ta pa construi e Smart Energy House na 2021 cu cooperacion estrecho di FCCA y otro stakeholders di Smart Community Aruba y tambe cu sosten di e Camara di Comercio Aleman-Hulandes.

E conferencia cu lo tuma lugar 24 di maart, lo enfoca riba tecnologianan cu hotel, oficina, aeropuerto, edificio y residencianan por incorpora. Participantenan lo por presencia oradornan y un panel di experto. Tambe lo tin un sesion di networking 1:1 cu e expertonan, otro participantenan, representantenan di gobierno y companianan di Alemania y di Caribe.

Un biaha mas Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y industria (DEACI) ta aporta na e projecto aki como un partner di e Camara di Comercio Aleman-Hulandes desde 2018. DEACI ta invita empresarionan, inversionista y expertonan pa atende e conferencia sea en persona of online. Por registra na https://www.dnhk.org/veranstaltungen/details/german-green-technology-conference

Of pa mas informacion, por tuma contacto cu Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na 521-2419.

