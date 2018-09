Aruba prome pais pa uza bril tipo hololens durante operacion

Pa hopi aña caba Dr. Horacio E. Oduber Hospital ta traha cu compania Zimmer Biomet di Hulanda cu ta provee hopi material pa sala di operacion. Dr. Patrick Haime, ciruhano ortopedico, a haya e oportunidad unico pa traha cu e prome hololens adapta na Aruba pa un operacion.

Pa Hospital e momento aki ta uno historico, pasobra Aruba ta e prome cu a haya oportunidad di traha cu e aparato aki ya cu na Hulanda ainda nan no ta uz’e.

E aparato innovativo aki ta un bril cu hololens den dje y un microfon. Dr. Patrick Haime ta e prome ciruhano cu a haci uzo di dje durante un operacion. El a duna di conoce cu e hololens ta traha cu Wifi y por bay riba internet pa asina otro caminda por mira kico dr. Haime tabata mira durante e operacion. E bentaha di e hololens ta cu e dokter por tin contacto cu un otro dokter na Hulanda. Si cualkier problema surgi of kier discuti algo e por bisti e bril y papia cu otro. Durante e operacion e otro dokter por mira esaki via su computer y/of otro aparato y e por duna informacion of conseho ‘live’.

Pa por haci uzo di e hololens, mester plania esaki bon, asina dr. Haime a duna di conoce. E biaha aki tabata trata di un ‘revisie operatie’. Esaki ta un operacion unda cu e dokter ta pone protesis cerca hende ora cu nan rudia ta gasta. Aki na Aruba tipo di casonan asina no ta tuma luga frecuentemente, pero si ta un operacion mas tecnico y dificil. Pa motibo cu no ta haci esaki frecuente, Hospital ta haya ayudo tecnico for di e compania Zimmer Biomet di Hulanda. E compania ta yuda por ehempel cu e protesisnan, di cual ta hopi mas caro y tambe e hermentnan cu mester bin di afo.

E cooperacion cu e compania ta hopi bon y a dicidi di a trece e oportunidad unico aki na Aruba. E aparato aki ta haci cu e distancia ta bira menos ya cu por traha na un forma unico mas cerca di otro cu e bril innovativo aki. E bentaha grandi pues pa dr. Haime ta e contacto ‘live’ durante un operacion cu un colega na Hulanda. Haciendo uzo di e hololens dr. Haime durante e operacion, tabata puntra opinion di su colega na Hulanda pa mira si nan ta riba mesun liña. Como pashent por mira cu di biaha ta haya un ‘second opinion’.

E dokter na Hulanda tabata sa di antemano di esaki y mester a programa un software den su computer cu ta haci esaki posibel. E trahamento hunto a bay perfecto, asina el a duna di conoce. Pa Hulanda esaki ta algo cu a pasa pa prome biaha. A haci un ‘try-out’ un paar di dia prome pa asina sigura cu e dia di operacion tur cos lo cana bon.

Pa prome biaha a uza e aparato aki cu a wordo adapta hunto cu e software pa haci esaki posibel. E combinacion aki sigur ta algo positivo y innovativo pa e mundo medico den Reino Hulandes. Un inversion den esaki lo depende di cuanto y con frecuente lo haci uzo di e hololens. Dr. Haime ta kere cu e aparato aki e por haci uzo di dje hasta na su policlinica mes.

Oscar van der Ende, Commercial Operations Director di Zimmer Biomet, a duna di conoce cu Zimmer Biomet ta un supplier pa hospital pa mas di 25 aña y hunto nan ta purba optimalisa e cuido di pashent akinan na Aruba. Pa esaki nan ta purba di desaroya tecnicanan nobo. Entre Hulanda y Aruba tin un distancia di 8 mil kilometer y diferencia di ora y ela duna di conoce cu trahando cu e hololens ta duna nan e oportunidad pa presencia e operacion en bibo sin cu e specialista mester biaha bini te Aruba. Tambe e ta un oportunidad pa specialistanan Hulandes por mira esaki y pensa hunto p’e miho cuido di pashent na Aruba. Haciendo uzo di esaki ta pone cu a dal un stap grandi den e optimalisacion di e cuido di pashent. Pabien Aruba cu e gran logro aki.

