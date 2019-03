Aruba presente na Juegos Suramericanos de Playa den deporte di Beach Tennis

Pa di 4 biaha den historia, ta organisando e weganan “Juegos Suramericanos de Playa” cual ta wordo organisa e aña aki na Rosario, Argentina. Pa Aruba, esaki ta nifica e prome biaha cu ta participando na e torneo aki. Anteriormente e torneo aki a wordo organisa den 2009 na Uruguay, 2011 na Ecuador y den 2014 na Venezuela.

Na Uruguay un total di mas di 1000 participante di 15 pais a participa den 10 deporte, na Ecuador un total di 1000 participante di 13 pais participando den 10 deporte. Na Venezuela e cantidad di participante a subi na 1200 entre 14 pais. E aña aki, tin un total di 14 pais participando, cu un total di 1300 participante den 13 deporte. Un cos ta sigur, cu e deporte di playa ta creciendo den e region di Suramerica

Pa loke ta e ekipo de Aruba, den e deporte di Beach Tennis, nos ta conta cu Aksel Samardzic, Sander Castro, Dominique Hopman y Maud Claire. Nomber nan conoci na Aruba den e deporte aki. Diaranson anochi a tuma luga e draft pa e diferente categoria nan cu lo wordo hunga: Men’s Singles, Women’s Singles, Mix Doubles, Men’s Doubles y Women’s Doubles. Aki nos ekipo lo cuminsa contra e siguiente pais nan:

• Men Singles / Aksel Samardzic vs Ecuador / Sander Castro vs Chile

• Women Singles / Dominique Hopman vs Brazil / Maud Celaire vs Argentina

• Mix Doubles / Aksel & Dominigue vs Uruguay

• Men Doubles / Aksel & Sander vs Venzuela

• Women Doubles / Dominque & Maud vs Chile

E seleccion di Aruba sigur tin varios luna ta train pa e weganan aki, y por tuma nota di nan e confiansa cu nan tin di por yega di trece bek medaya pa Aruba. Por a tuma nota cu e clima na Argentina ta basta friu compara cu Aruba cual sigur ta haci efecto riba e participantenan di otro pais. Pero nos seleccion tin ya 2 dia presente na Argentina y a train tur dia pa purba na aclimatisa nan mes na e condicion di e tereno y e clima. Nos lo keda pendiente pa e resultado di e prome buelta pa asina nos comunica esaki na e Pueblo di Aruba

Comments

comments