Aruba un biaha mas ta wordo dignamente representa pa Aruba Tourism Authority (A.T.A.), AHATA y otro socionan den turismo durante Caribbean Travel Marketplace 2024, e conferencia di turismo di mas grandi y importante di Caribe. E evento di e aña aki a tuma lugar na Montego Bay, Jamaica caminda cu a conta cu 1200 delegado di mas di 45 destinacion den Caribe, di entre otro, Anguilla, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cayman Islands, Curaçao, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Saint-Martin, Sint Maarten, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, U.S. Virgin Islands y mas, incluso pais Aruba. E edicion di e aña aki tabata esun di mas grandi despues di e pandemia.



E siman a habri cu ceremonia di Destination Resilience Award 2024, un premio cu ta enfoca riba resiliencia di un pais. Na 2022, Aruba a gana e premio maximo pa e maneho cu a hiba durante pandemia COVID-19. E aña aki, A.T.A. a forma parti di e contienda enfocando riba e transformacion di Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) pa Aruba Conservation Foundation (ACF) como un organisacion moderno di maneho di conservacion. Cu esaki Aruba ta enfoca tambe riba enecesidad pa conserva medio ambiente di Aruba. Ta di menciona cu Aruba tabata un finalista pa bai cu e reconocemento aki hunto cu Bahamas y Puerto Rico, caminda cu Bahamas a resulta e ganador absoluto di e premio.A.T.A. ta probecha pa felicita De Palm Tours tambe cu a ricibi premio di ‘Highest Customer Satisfaction’ pa 2023, otorga na nan pa JetBlue Vacations.Presente durante di CHTA tabata e delegacion di Aruba cu a consisti di Ronella Croes CEO A.T.A., Sanju Luidens Chief Marketing Officer, Sjeidy Dijkhoff Feliciano Area Director NA, y Tisa La Sorte CEO AHATA, cu a atende e diferente reunionnan planea durante di e conferencia.Durante reunionan a papia di locual cu por spera di e mercado Mericano y Canades, entre otro.

Aki por remarca cu pa Aruba, despues di a conoce cuater prome lunanan fuerte pa 2024 di mercado Mericano y Canades, caminda cu Norte America a subi cu 17.9%, por lo general ta anticipa cu e tendencia aki por keda pa restante di aña, teniendo na cuenta cu algun luna tin mester di mas atencion cu otro. Ta pa es motibo cu ta mira e importancia pa atende e reunionan importante aki, mirando cu esaki ta permiti pa ahusta strategia unda mester. Na mesun momento, mester keda alerta tambe pa cu eleccionnan na Merca cu lo por afecta e demanda pa biahe conforme comportacion di e consumidor cu por eherce mas cautela pa cu compranan di biahe, incluso biahe pa Aruba.

Durante di e reunionnan, e delegacion di Aruba a presenta actualisacion di diferente desaroyo, strategia, eventonan, iniciativanan relaciona cu sostenibilidad, y uzo di tecnología cu lo yuda den posiciona Aruba y cu lo yuda bishitantenan di e isla plania nan experiencia riba e isla. Alabes, a comparti rendimento y resultadonan cu otro, ambos di banda di Aruba y di banda di nos socionan internacional.

Topiconan cu a cubri y cu a publica pa medio di un relato di prensa internacional mara na e conferencia a inclui; introduccion di myAruba Assistant, un asistente di biahe fomenta pa “Artificial Intelligence” (AI) cu ta disponibel riba sitio web Aruba.com y WhatsApp. Un herment cu a wordo diseña pa provee recomendacion 24/7 di Aruba. E myAruba Assistant ta responde na un manera rápido cu recomendacion specifico.

Pa loke ta trata conservacion y preservacion di nos medio ambiente, Aruba a presenta su enfoke creciente na bienestar di e isla cu anuncio di Aruba Conservation Foundation (ACF), senjalando aki cu actualmente 25% di e isla ta protehi. Banda di esaki, ACF ta encarga tambe cu maneho di cuater area maritimo.

Durante di e evento a presenta un actualisacion di desaroyo di producto cu introduccion di St. Regis Palm Beach Resort como un hotel 5 strea, Iberostar Grand dilanti di Eagle Beach, expansion di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino cu un toren nobo cu lo ofrece producto eleva di restaurant y bar. Alabes, futuro renobacion di toren existente pa eleva e propiedad den su todalidad. Por ultimo, introduccion tambe di Secrets Resorts & Spa cu lo debuta Secrets Baby Beach.

Pa locual ta trata eventonan riba e isla cu ta wordo utilisa como promocion, a enfoca riba e famoso KLM Marathon cu ta celebrando e di seis edicion na juni 2024. Un evento cu ta wordo afilia y certifica pa Association of International Marathons and Distance Races. A introdusi e evento nobo di Relaxathon cu lo tuma lugar na juni 2024, y cu lo wordo presenta pa un atleta renombra cu a obtene 5 medaya Olímpico. E evento aki lo bira e prome competencia den e categoria di relahacion den Caribe. Alabes a promove e di seis edicion di Aruba I Do cu lo tuma lugar na augustus 2024. Un evento caminda cu parehanan lo renoba nan compromiso matrimonial den un atmosfera romantico riba e isla.

E aña aki a introduci tambe un evento culinario nobo cu Aruba lo organisa riba e isla cu lo tuma lugar na october 2024. Un evento cu lo ilustra e variedad culinario atraves di un evento interactivo cu chefnan renombra di Aruba y chefnan renombra internacional.

Sin laga afo, a promove Aruba Open Beach Tennis cu lo tuma lugar den november 2024.

A.T.A. ta hopi satisfecho cu e prestacion durante di Caribbean Travel Marketplace 2024 y ta gradici e delegacion di Aruba pa nan sosten y pa un siman productivo.

Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)

Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional.

A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balanse entre aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion. Cu meta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balanse menciona, y logra aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.