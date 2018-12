Aruba presente durante e sesion di CAT di Nacionnan Uni

Riba 20 y 21 november ultimo, durante un sesion di e Comite di Nacionnan Uni di CAT (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) na Geneve, Reino Hulandes a wordo someti na un evaluacion. E sesion aki tabata basa riba un raportahe di Reino entrega na Nacionan Uni cu ta cubri e periodo 2013-2017. E Comite di experto di Nacionnan Uni ta supervisa e cumplimento di e Tratado contra Tortura.

Delegacion di Aruba ta forma parti di e delegación di Reino Hulandes:

E delegacion di Aruba, encabesa pa Procurador General, mr. Alexander van Dam tabata consisti di mr. Olivia M. Croes, Director Suplemente di Departamento di Relacionan Exterior, encarga tambe cu asuntonan di Derecho Humano, Janice Sint Jago MSC CAMS, Hefe di Secion Conseho y Investigacion di Institututo Correctional (KIA) y mr. Edline Hart, Hurista na Ministerio Publico.

Sesion di evaluación:

Den su introducción, Procureur General van Dam a informa e Comite di experto encuanto di e desaroyonan cu a tuma lugar den e implementacion di e Tratado den e periodo menciona. Asina a menciona por ehempel, cu e cambio den nos Codigo Penal na 2014, a aumenta e arsenal di castigo, unda a introduci e.o. un asina yama ‘TBS-maatregel’ pa acopla detenidonan cu problema mental. Den linea tambe cu e decision di Corte Europeo pa Proteccion di Derecho Humano den e Caso Murray, a instala un taskforce entre e paisnan Caribense den Reino. E taskforce aki lo bin cu un raport pa conseha riba realizacion di un facilidad forensico pa detenidonan cu problema mental. Esaki pa enforza e cumplimento cu Articulo 3 EVRM. A sigui menciona cu gobierno tin atencion special pa e infrastuctura di nos Instituto Correcional y cu desde 2018 ta hiba combersashon entre e Directornan den e parti Caribense riba diferente topico di colaboracion. E topiconan ta inclui, transferencia di detenido entre e islanan, educacion, e regimen di detencion, trato di detenido y programa diario. A menciona tambe cu Aruba a hasi stapnan grandi riba e tereno di combatimento di traficacion di e ser humano. Pa e esfuerzonan aki Aruba a ricibi e TIER-1 ranking di State Department na 2018.

Pregunta- y recomendacionnan:

Despues di e introduccion, a bai over na contesta preguntanan cu ta regarda e diferente articulonan di e Tratado. E Comite a lansa pregunta riba e cumplimento den ley y maneho pa cu e diferente articulonan hancra den e tratado, cu e paisnan den Reino mester cumpli cu nan. Proteccion y cumplimento di Derecho Humano ta un proceso continuo cu tin su retonan. Comité di CAT lo manda nan recomendacionnan basa riba e sesión di evaluación y preguntanan ricibi y Gobierno di Aruba lo mester traha riba e esakinan, na caminda pa e próximo raportahe periódico na 2022.

