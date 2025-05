“Tur aña nos ta presente, pa sigui e desaroyonan den Caribe di turismo y siendo Aruba un mercado clave cu ta sirbi di ehempel pa hopi otro”, asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a elabora riba nan bishita pa atende e reunionnan organisa door di Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA) na Antigua y Barbuda como e destinacion anfitrion pa e di 43 Caribbean Travel Marketplace (CTM) entre 18-22 di mei 2025. Mester menciona cu e delegacion di A.T.A. a consisti di Ronella Croes, CEO, Sanju Luidens, CMO y Sjeidy Feliciano – Area Director pa mercado di Norte America.

E evento a atrae cumpradonan mundial grandi y provedornan regional den e mundo di biahe y turismo.

Tabatin mas representante di Aruba, cual tabata Bucuti & Tara Beach Resort, Manchebo Beach Resort, Privada Stays Aruba, Divi Aruba All Inclusive Resort, Embassy Suites by Hilton Aruba Resort, Radisson Blu Aruba Hotel, Holiday Inn Resort Aruba-Beach Resort & Casino y De Palm Tours.

Durante e tres dianan di reunion a topa cu ehecutivonan di American Airlines Vacations, cu e plataforma di reservacion “Expedia”, cu United Airlines, Flight Centre, Pleasant Holiday, Air Canada Vacations, Travel Zoo, Breeze Travel, STS Travel Group, Sunwing, Priceline, Westjet Vacations, Apple Leisure Group, CIT Tours, Classic Vacations y Vacation Express. Tambe a sostene varios entrevista cu prensa internacional. Tur socio a comparti nan resultadonan y tawatin comentarionan positivo riba e manera cu Aruba ta hasi mercadeo, riba colaboracion cu tur socio, e positionamento y profesionalismo en general di Aruba y riba e importancia di hopi factor incluyendo nos hendenan cu ta forma parti di e exito di Aruba.

E edicion di e Marketplace di e aña aki a resulta den un programa dinamico, cu a inclui “Responsible Tourism Day”, resaltando e importancia di practicanan di turismo sostenibel pa medio di actividadnan di compromiso cu comunidad. The Caribbean Travel Forum, un otro evento clave, a trece hunto representantenan di sector publico y priva pa papia tocante temanan critico den turismo regional. E foro tambe a reconoce excelencia den henter e sector door di presenta premionan pa individuonan y organisacionnan sobresaliente.

“Henter Caribe ta consciente di e retonan cu crecemento di turismo ta bin cu ne. E mensahe di crecemento responsabel y mas inclina cu medio ambiente y naturalesa ta zonando tur caminda. Y den esaki Aruba kier cana dilanti riba e iniciativanan. E strategia di comunicacion y posicionamente internacional cu a lansa dos siman pasa ta ricibiendo hopi comentario positivo, esta “When you Love Aruba, It Loves You Back””, asina Ronella Croes a enfatisa.

Tambe por remarca cu e reunionnan ta refleha un Caribe den bahada pa loke ta turismo Mericano den cuartal 3 2025. Un Aruba cu si ta mustra stabil por lo general, pero cu necesidad di pusha extra tambe pa cu cuartal 3 2025. Preocupacionnan pa cu e situacion na Merca a wordo subraya pero di otro banda tambe e resiliencia di e mundo di biahe y turismo y di Aruba, cu ta sigui ta parti di e top 5 di destinacionnan mas fuerte den Caribe.

Aruba a cera aña 2024 cu desaroyonan positivo, e cantidad di entrada cu e turista a laga atras ta un montante sumamento significativo cu tin un influencia importante pa e economia di Aruba. Pa 2025 ta pronostica cu resultadonan lo sigui desaroya positivamente y den balans cu e aspecto di un turismo responsabel.