Aruba preparando pa Mundial di Beach Tennis cual lo tuma luga na Rusia

Pa ya 8 aña consecutivo, e deporte di Beach Tennis, cual ta asorta bou di e Federacion Internacional di Tennis, esta ITF, ta organisa e mundial di Beach Tennis pa ekipo, cual ta wordo teni na Moscu, Rusia. Aña pasa Aruba e debuta den e competencia y a keda na puesto # 12. Sigur un bon comienso pa nos pais, cual ta conoci caba den e deporte di Beach Tennis como tambe tin e evento #1 di mundo, scogi pa e hungadonan mes. Aruba a wordo representa pa Aksel, Sander, Maud y Dominique.

E wega nan lo cuminsa dia 2 di juli y lo termina dia 7. Aruba su seleccion ta den full preparacion pa asina defende nan puesto y haci lo maximo pa keda mas halto posibel riba ranking mundial. E aña aki, Aruba lo wordo representa pa Aksel Samardzic, Sander Castro, Louis Posner, Eugemine Ignacio y Maartje Heerkens. Pa sigur 3 di e hungadonan, nan prome experiencia den un torneo asina grandi. Aksel y Sander a participa caba den 2018 y tambe tin mas experiencia cu torneo nan internacional. Louis Posner, un di e prome nan cu a cuminsa practica e deporte aki na Aruba, kende no ta residencia na Aruba, pero a keda hunga bou di bandera di su isla. Louis sigur a keda practica e deporte aki, no unicamente na Hulanda, sino tambe den torneo nan den full Europa y sigur tur aña ta nota su presencia den November durante e ITF event organisa pa Beach Tennis Aruba.

Pa recapitula un rato e historia di e Mundial di Beach Tennis, den 2012 esaki a cuminsa cu un total di 15 pais. Den 2013, un total di 20 pais. Den 2014 por a nota un crecemento atrobe den participacion, caminda 24 pais a participa den e mundial, Den 2015 mas pais a dicidi di participa, cu a hiba e total na 28 pais. E sorpresa e aña aki tabata sigur e pais anfitrion, cual ta Rusia. Italia a logra mantene nan titulo di campeon pero Rusia a logra kita e segundo luga for di Brazil. Aña 2016, e record di mas halto di participacion cu un total di 32 pais, tabata tin ainda mas sorpresa. Rusia no a keda contento cu e di dos luga y a pasa pa bay cu e titulo mundial den Beach Tennis lagando Italia na di dos luga. Den 2017, cu un total di 24 pais cu ta haci lo maximo pa defende nan pais lo mayor posibel, Italia ta reclama nan posicion como e campeon nan di Mundo y Brazil ta logra bin bek y ocupa e number 2 di mundo lagando Rusia na di tercer luga.

Pa loke ta 2018, e mes un 3 pais nan a keda cu e puestonan di honor, pero un bes mas Brazil ta tuma e titulo di campeon, sigui pa Italia y na di 3 luga Rusia. Pa 2019, tin un total di 16 pais confirma, cual ta: Italia, Rusia, Francia, Alemania, San Marino, Japan, Aruba, Chile, Sur Africa, Morocco, Polonia, Latvia, Brazil, Portugal, Spaña y Venezuela.

Aruba Beach Tennis, e organisacion local cu ta organisa evento practicamente tur luna, ta hopi orguyoso di e localnan cu ta duna 100% di nan parti pa representa Aruba den exterior. Pa esunnan cu ta desea di cuminsa practica e deporte aki, por pasa na e veldnan situa band’i pariba di Paradise Beach Villas, dilanti di Eagle Aruba Resort (ex Tropicana Hotel).

