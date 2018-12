Aruba Ports Authority ta celebra otro aña record 815 mil turista crucero den 2018

Aruba Aruba Ports Authority tin motibo pa celebra cu pueblo di Aruba. A logra otro record den 2018 ricibiendo mas cu 815 mil turista cu a pasa algun ora riba e isla durante nan biahe riba crucero.

Cifranan ta indica cu e cantidad di barconan cu a yega Aruba tabata algun mas cu e 352-nan cu a trece 792.403 pasahero crucero den 2017. E diferencia ta sinta den e hecho cu e algun di e barconan cu Aruba a ricibi den 2018 tabata mas grandi, y transportando mas pasahero.

Por a constata un biaha mas cu den 2018 e lunanan cu mas barco crucero a yega Aruba tabata den januari, november y december unda cu tabatin 50 of mas calls di barco registra. E aña’ki Aruba APA tabatin e honor di a trece pa Aruba un di e barconan mas grandi di mundo, cual tabata Freedom Of The Seas di RCCL, y pa esaki APA mester a haci algun adaptacion di waf. E adaptacionnan aki ta sirbi pa den futuro sigui ricibi cruceronan grandi cu tur aña ta sigui crece den tamaño.

Cifranan preliminar, faltando e datonan di october, november y december, ta mustra cu e luna cu mas bishitante crucero a ricibi tabata na januari, cu 53 calls, cu 108.298 bishitante crucero, mientras cu e mesun luna di 2017 tabata 89.734 bishitante, cu ta mustra un aumento di casi 19 mil, sin conta e cantidad di miembronan di tripulacion.

E cifranan aki ta stimula APA pa sigui traha pa mehora e calidad di producto Aruba y e waf en particular pa ricibi bishitantenan cu ta gusta biaha via di crucero. E cifranan aki ta demostra cu tur e esfuerso haci den promocion y principalmente atendencia di reunion di companianan di barconan crucero ta dunando na fruta.

APA pa finalisa kier invita pueblo di Aruba pa compaña staf y personal den despedida di un exitoso 2018 ora cu riba dialuna pa 11.45 di mainta lo cende un pagara di un miyon tiro

Comments

comments