Diasabra mainta trempan Aruba Ports Authority a yama bonbini na tres crucero, di cual un di nan ta drenta nos waf pa prome biaha. Ta trata aki di e crucero Rotterdam di e liña crucero Holland America Line. Director di Aruba Ports Authority, Marc Figaroa, a subi abordo di e crucero pa saluda e capitan y a intercambia e acustumbrado reconocimento den nomber di e pueblo di Aruba.

E crucero Rotterdam ta midi 300 meter di largura y 35 meter di hanchura. E tin un capacidad pa acomoda no menos di 2.668 pasahero abordo. E crucero aki ta esun di mas nobo den e fleta di Holland America Line y su maiden voyage a tuma lugar na October di e aña aki, esta apenas luna pasa.

E madrina di e barco aki ta Su Altesa Real, Prinses Margriet di Hulanda. Esaki no ta e prome barco cu ta na honor di un miembro di famia Real di Hulanda. Ta for di aña 1920 a cuminsa cu e tradicion aki. Rotterdam awo ta e di 13 crucero cu ta conta cu un miembro di Famia Real Hulandes como su madrina of padrino.

Holland America Line ta un compania Mericano cu ta resorta bou di Carnival Corporation, estableci na estado di Washington, na Merca. A funda e compania na aña 1873 na Rotteram, na Hulanda, como Netherlands-America Steamship Company. A oper’e entre 1873 pa 1989 como un compania di barco, un liña di pasahero, un liña di carga y un liña crucero. Primordialmente a opera entre Hulanda y Norteamerica. Holland America a bira un subsidiario di Carnival Corporation desde aña 1989.

“Nos ta orguyoso di e prome yegada aki pa Aruba. Awor aki pocopoco nos ta cuminsa mira e frutanan di tur locual nos a planta e ultimo añanan, conhuntamente cu Minister di Tursimo y ATA. Mester tene cuenta cu for di momento nos negocia, haya aprobacion y pa e crucero yega Aruba pa prome bes, mayoria biaha a pasa dos aña”, asina Marc Figaroa, director di Aruba Ports Authority a splica. E tabatin un sonrisa di satisfaccion grandi riba su cara, ora cu orguyosamente el a anuncia cu e fin di siman aki Aruba a conta ocho crucero den waf. Un a yega diabierna, cuater diasabra y tres diadomingo.

“Nos no ta ainda unda nos lo kier ta, pero Aruba por ta sigur cu nos ekipo ta trahando dia y anochi pa no solamente alcansa e aña record di 2019, den cua mas di 831.000 pasahero a yega Aruba, sino surpas’e tambe y percura pa un crecemento gradual y duradero di nos industria di crucero”, di acuerdo cu Marc Figaroa.

A funda Aruba Ports Authority N.V. desde aña 1981, pues ta celebra 40 aña di existencia e aña aki. E compania ta pertenece 100% di Gobierno di Aruba y tin 71 trahado den servicio directo. Hunto nan ta maneha e dos wafnan di Aruba, pues tanto esun di crucero na Oranjestad como tambe esun di carga na Barcadera, unda nan tin un acuerdo di operacion cu ASTEC. Pa aña ta yega mas o menos 300 crucero na Oranjestad y un otro 950 barco di carga na Barcadera. E compania ta stabiel y ta bou maneho di Marc Figaroa.

Comments

comments