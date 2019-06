Aruba por sinti efectonan di un horcan depende di su intensidad

Dia 1 di juni a drenta e temporada oficial di horcan. Pa loke ta e temporada aki, kico ta e expectativa di Meto pa loke ta e horcannan cu lo por yega ccerca, Masnoticia a combersa cu Sr. Dave Berkmeyer, director interino di Metto.

Colorado State University a pronostico di con e temporada di horcan ta bay den cada aña, y NOA tambe a bin ta haci’e ultimo temponan. Y tur dos ta pronostica mas o menos un temporada mas o menos bou di un temporada regular cu 13 tormenta (cu nomber), 5 horcan y dos horcan mayor (mayor hurricane).

Normalmente den cuminsamento di augustus nan ta den temporada, nan ta update e informacion aki. Pero e ultimo tempo ta asina cu e ta klop hopi bon cu realidad, segun Sr. Dave Barkmeyer, di Meteo Aruba.

Cu Aruba ta pafo di e hurricane belt, no ta kita afo cu Aruba, cu depende e intensidad, cu Aruba lo por ricibi efectonan di esaki. Sr. Barkmeyer a splica cu door cu Aruba ta den e parti zuid y cerca di e continente, esey ta duna hopi proteccion. E sistemanan aki ta ‘huy’, es decir cu nan ta bay caminda cu no tin awa, nan ta subi tera pa motibo cu eynan nan ta haya hopi ‘vrijwing’, etc cu nan ta a na nada. Hopi biaha ta wak cu nan ta bay caminda tin tera grandi, mientras cu’n isla ta pasa nan ta pasa bay. Riba un tera e horcan no ta subi, y si e haci’e mes, ta depende con su intensidad, y e lo keda existi un par di dia mas, door di condicionnan secundario.

Ya caba pa e temporada aki, tabata tin un tormenta sub- tropical, Andrea cu no a dura mucho, y e siguiente dia a caba na nada

E siguiente nomber lo ta Barry.

Meteo ta traha hunto cu Rampenbureau, y cada informacion cu Meteo tin di menasa, un horcan of un tormenta/depresion tropical, cu por haci daño of un bon ola tropical bon desaroya, ta coordina informacion cu Meteo y den dado caso cu tin un menasa, Meteo ta alerta pueblo di Aruba, dunando recomendacionnan pa haci, den dado caso cu tin un menasa. Tabata palabranan di Sr. Dave Barkmeyer, di Meteo Aruba.

