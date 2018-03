Aruba Paralympics Committee cu camp di deporte

E dianan 29-31 di maart benidero, Aruba Paralympics Committee lo organisa un campo di deporte, e asina yama V.I.P Sport Camp cu un profesor invitado for di Merca. E campodi deporte aki lo wordo duna y guia pa e profesor y alabes coach di Merca hunto cu su 6 studiantenan kende ta hasi nan masters den Adapted Physical Activity. E campo mes lo wordo dirigi door di e studiantenan. Mester bisa cu e campo di deporte aki ta gratis pa tur hende cu disacapasidad bao di 18 aña y nan ruman. Dia 31 di Maart ya caba lo tin un competencia di Goalball y Boccia como prueba. E interes ta grandi mirando cu lo spera alrededor di 80 participante.

For di tempo cu Aruba Paralympics Commitee a lanta algun aña atras nan projecto y obhetivonan tabata pa laga nos comunidad sera conoci cu personanan cu disabilidad por medio di Goalball, Boccia, beep baseball, Paraswimming, y Para-athletics. Camponan di deporte manera e V.I.P Sport Camp lo trece cune cu mucha y adulto lo por participa, sera conoci y sinja e reglanan di e deportenan aki. Tambe e ta pa yuda na educa profesionalnan cu ta traha den e areanan aki por ehempel e maestronan di FAVI kiko ta ensera Goalball, Boccia, Para-swimming, Para-athletics y Beep Baseball. Y mas cu claro sostene e maestronan pa sigui praktica e deportenan aki cu e personanan visualmente incapacita. No por lubida cu esaki ta trece cune promove di biba un bida saludabel entre e personanan cu cierto disabilidad na Aruba.

Den pasado Aruba Paralympics a manda varios atleta competi den e weganan grandi den nos continente sin lubida e Weganan Paralimpico di Rio 2016. Anja pasa den luna di december a trece medayista di Oro den Weganan Paralimpico for di Hulanda pa asina duna clinica na Aruba.

Stichting Sportsubsidie Aruba ta subsidia parti di e campo di deporte, V.I.P Sport Camp organisa pa Aruba Paralympics Committee.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba manera Catochi, 1-Off, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa Y Gana bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba.

