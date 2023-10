Diasabra dia 30 di september ultimo nos organisacion Aruba One Happy Island Lions Club hunto cu Friends of Lions a organisa e proyecto “Tayo riba Mesa”, edicion nr. 2. Esaki ta den cuadro di e programa di Lions International “Hunger Relief”, cual ta un actividad di servicio cu cooperacion di Friends of Lions pa yuda un cantidad grandi di famia den necesidad. Danki na e cooperacion di voluntarionan di Cruz Cora, miembronan Lions y amigonan Lion a percura pa 512 persona di famia di menos recurso ricibi nan cuminda di merdia.

Un danki hopi special na Friends of Lions y tur instancia y compania cu a coopera y aporta cu donacion, producto, cushina, obra, reparti y tempo pa haci e proyecto aki uno exitoso. Danki na Red Sails Sports Aruba NV, Amigo Car Rental, Flora Market, T2 Bread Lab, Pro Frame Aruba, Vasquez Contractor & Sales N.V. , The Perfect Team, Grant Thornton Aruba, De Palm Tours, Atlas Accountancy Tax Legal & Advisory Services, All Dental Care, Miss 21, Gianni’s Group, IBS Caribbean, Community Footprints, Ritz Carlton Aruba, Tatichi Snack, Aruba Administratie & Financial Services, Notaris Helmeyer, Deurwaarder Roos, Professional Quality, Aruba Living Today, High Performance, Unirisk Insurance, RBC Royal Bank Aruba NV, Minister di Turismo y Salud, Old Cunucu House, Magic FM, Magaly v/d Berg y tur otro cu a coopera y ta desea pa keda anonimo.

Nos organisacion hunto cu Friends of Lions lo continua organisa proyectonan pa yuda esnan den necesidad. E proximo edicion di e proyecto Tayo riba Mesa lo tuma luga fin di november proximo. Un biaha mas danki Aruba!