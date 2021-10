Diasabra awo 9 di october for di 2’or di merdia pa 5’or y mey di atardi, Aruba One Happy Island Lions Club ta organisa un “Drive Thru Donation Drop Off” na Centro di Bario Tanki Leendert. Tin hopi famia den nos comunidad cu ta den necesidad. Pa e motibo aki y cumpliendo cu e demanda di nos comunidad ta organisa e Drive Thru Donation Drop Off cu lo tumabo menos cu 5 minuut y cu e seguridad necesario. Nos organisacion ta sigui yuda nos comunidad den e periodo dificil aki.

Productonan cu por haci donacion:

Aruba One Happy Island Lions Club ta haci un yamada na comunidad di Aruba en general pa coopera door di haci donacion di e.o. paña pa baby, mucha, hoben y adulto, cos di hunga, laken pa cama, slopi, serbete, tur mester ta limpi, dobla y den bon estado den un bon saco of caha, pasobra esnan den necesidad merece donacion den bon condicion. Como tambe comestibles, cuminda seco y productonan higienico manera e.o. habon, shampoo, pasta di djente, skeiro di djente, handsanitizer, pampers, toilet paper y wipes, cualnan mester ta sera den nan empake of boter. Solamente e donacion- y productonan den bon condicion lo wordo ricibi y lo wordo entrega na famianan den necesidad urgente. Tambe ta acepta donacion di rolstoel usa, looprek, bedframes,etc

Drive Thru Drop Off:

E actividad aki ta estilo di drive thru. Miembro y boluntarionan cu tapaboca bisti lo ta Crntro di Bario Tanki Leendert. Tur esnan cu ta desea di contribui ta yega cu nan auto staciona na banda y entrega nan donacion na miembronan y boluntarionan di Aruba One Happy Island Lions Club. No mester baha for di auto, por pone e saco of caha den baul y ta staciona y un miembro y/o boluntario lo saca e donacion for di baul di e auto. Y despues di esaki por sigui, sin cu mester baha di auto. E trayecto aki lo tuma menos cu 5 minuut di bo tempo.Teniendo cuenta cu e pandemia di Covid-19, e salud di nos comunidad, miembro- y boluntarionan ta nos prioridad, pa e motibo aki Aruba One Happy Island Lions Club ta creativo y ta busca e miho forma pa organisa actividad cumpliendo cu e reglanan di departamento di salud publico pa un y tur ta protegi y ta keda sano.

Aruba Ban Yuda:

Un invitacion na comunidad pa ban yuda Aruba One Happy Island Lions Club yuda esnan den nos comunidad cu ta den necesidad. E siman aki waak den boso cashi caminda sigur tin pañanan den bon condicion cu ya no ta wordo usa y esaki lo por haya bon uso pa esnan den

necesidad. Tur donacion ta yuda.

Tambe ta posibel pa haci donacion riba cuenta na Aruba Bank # 6005880190 riba nomber di Aruba One Happy Island Lions Club. Lo tin un box disponible tambe riba diassbra 9 october pa esnan cu kier duna donacion den efectivo.

