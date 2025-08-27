Aruba One Happy Island Lions Club a logra un biaha mas ta completa cu gran orguyo su programa Back 2 School, treciendo sonrisa y oportunidad pa muchanan di famia cu ta den necesidad.
Danki na e apoyo increibel di nos comunidad, comerciantenan local y amigonan Lions, nos a logra yuda mas cu 50 mucha cu:
Tas di scol yena cu material escolar – schrift, pen, potlood, gum, linial, slyper, stift, highlighter, map y hopi mas.
Uniform escolar nobo.
Miembronan di One Happy Island Lions Club a prepara y entrega e tasnan di scol cu hopi alegria, y asina yuda contribui cu muchanan ta cuminsa e aña escolar cla pa siña y bon ekipa pa logra exito.
Un DANKI GRANDI na tur esnan cu a yuda y contribui na e proyecto aki. Hunto nos ta haci un diferencia den bida di nos hubentud y ta traha pa un futuro mas briyante pa Aruba!
Relaciona cu peticion cu a keda drenta cerca nos organisacion, e fin di siman aki miembronan di Oen Happy Island Lions Club lo ta un bes mas na Pricesmart pa recuada fondo pa e muchanan cu ainda tin mester sea tas, unform y material escolar. Pasa y haci bo donacion of swipe. Esnan cu ta desea di haci un donacion por haci esaki riba nos cuenta Aruba Bank – Fundacion One Happy Island Lions Club number di cuenta 6005880190, cu e anotacion Proyecto Back2School2025. Por ultimo un danki na Pricesmart pa e cooperacion.