Aruba One happy Island Lions Club ta adopta plastic beach

Recientemente miembronan di Aruba One Happy Island Lions Club a tene nan “beach clean-up” regular na Plastic Beach. Tabata aña pasa durante e di 16 edicion di Beach Clean-up organisa pa AHATA cu Aruba OHIL Club a tuma e iniciativa pa adopta e beach aki y 2 pa 3 vez pa aña ta mantene e beach aki limpi. Fin di maart ultimo un vez mas miembronan activo di a tene un limpieza regular na Plastic Beach. Mester trece dilanti cu a encontra un gran cantidad di obhetonan di plastic. E club ta haci un fuerte apelacion na tur esnan cu ta haci uso di nos beach pa ban ta conciente y mantene esakinan limpi, igualmente esnan cu ta haci uso di lamar sea pa pisca of paseo pa no deposita sushi of plastic den nos lamar. Deposita tur sushi den e bari of baki corespondiente. Aruba OHIL Club a instala un borchie indicando cu Plastic Beach ta adopta pa e club y e club hunto cu e comunidad lo mantene esaki limpi. Plastic Beach ta ubica net pariba di e entrada di Colony banda di Bachelors beach.

