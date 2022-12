Dia 14 di november ultimo tabata Dia Mundial di Diabetes y e aña aki Aruba One Happy Island Lions Club a uni hunto cu Fundaccion Diabetico Aruba, IBISA, POH y DVG pa hiba un campaña di control y prevencion di e malesa Diabetes door di informa, educa y conscientisa nos comunidad. E tema di dia Mundial di diabetes 2021-2023 ta “access to diabetes care” y e tema di e di dos aña di e campaña ta “Educa pa proteha mañan”.

Club di Lions como organisacion di servicio comunitario, nos ta comprometi na yuda resolve e problemanan mas grave di mundo. Diabetes ta un di servicionan global cualnan ta un desafio considerabel pa nos humanidad y nos ta kere cu ta nos deber pa enfrenta esaki.

Pa varios aña caba Aruba One Happy Island ta organisa actividadnan relaciona cu e Dia Mundial di diabetes

Durante e siman di diabetes Aruba One Happy Island Lions Club hunto cu Fundacion Diabetico Aruba, IBISA, POH y DVG a organisa charlanan educativo na scolnan basico y tambe a organisa un Dia di Checkeo combina cu un charla Interactivo na IBISA Sportcenter San Nicolas. For di 8or di mainta pa 10or di mainta tataba tin checkeo di sucu, preshon y BMI gratis.

Aruba One Happy Island Lions Club kier a gradici Fundacion Diabetico Aruba, IBISA, POH y DVG pa nan cooperacion. Muy en especial nos kier a gradici Dr. Dellanire Maduro, medico general, kende un biaha mas e aña aki a tuma na su encargo e charla tanto na scol como na Ibisa San Nicolas. Tambe nos kier a gradici e siguiente sponsornan cu a haci e eventonan aki posibel, Setar, WEB y Alains Catering y algun sponsor anonimo. Masha masha danki pa contribui cu e bon causa aki.