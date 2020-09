Aruba One Happy Island Lions Club lo organisa otro Drive-thru Donation Drop Off riba 3 di October

Siman pasa a tuma luga e prome Drive Thru Donation Drop Off organisa pa Aruba One Happy Island Lions Club cual a resulta un exito grandi. For di tempran comunidad a responde y a haci donacion di paña pa baby, mucha y adulto. Ademas a ricibi como donacion coy hunga y productonan higienico. Un biaha mas hopi danki na comunidad, prensa y tur esnan cu a coopera y contribui pa haci e evento aki un realidad y exitoso.

Diasabra 3 di October e Leonnan contento lo tey un biaha mas na Plaza Betico Croes

A peticion di comunidad Aruba One Happy Island Lions Club lo tey bek diasabra awo 3 di october na Plaza Betico Croes Rumbastraat pa Drive Thru Donation Drop Off #2. For di 1’or di merdia pa 5 ‘or y mey di atardi, miembro y boluntarionan di Aruba One Happy Island Lions Club lo tey un biaha mas pa ricibi e donacionnan di comunidad. Ta ricibi donacion di paña, coy hunga, producto higienico y tambe comestibel (cuminda den bleki) y cuminda seco. Tur esaki ta bon bini pa asina por entrega esakinan na famianan den necesidad urgente.

Productonan cu por haci donacion

Paña pa baby, mucha y adulto, serbete, paña pa cama, slopi, keds, sapato, coy hunga. Productonan higienico personal manera e.o. pasta di djente, skeiro di djente, habon, shampoo, handsanitizer, toilet paper, wipes, pampers y tambe comestibel y cuminda seco. Tur esakinan empaketa of den bleki of boter. Tur donacion den bon condicion ta wordo ricibi y ta yuda un famia den necesidad.

Benta di Tapaboca certifica y super comodo den size Kids, S, M, L y XL

E diasabra aki un biaha mas lo tin na benta di tapaboca di Aruba One Happy Lions Club pa asina recauda fondo pa e club por sigui organisa actividadnan di servicio pa comunidad. E tapaboca di bon calidad, certifica internacionalmente, cu filter y super comodo a wordo bon ricibi pa comunidad. Cu esaki bo por comunica y hala rosea comodamente. Esaki ta disponibel den tur size pa mucha, hoben y adulto.

Ta tumabo menos cu 5 minuut y no mester baha for di auto

Yega den Rumbstraat, habri e baul di bo auto y e famia di Aruba One Happy Island Lions Club cu tapaboca bisti tey pa ricibi bo donacion. Pa tur seguridad no mester baha for di auto. Aruba ban yuda Aruba One Happy Island Lions Club sigui yuda esnan den comunidad cu ta den necesidad.

