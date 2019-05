Aruba One Happy Island Lions Club hunto cu Parke Arikok ta inicia proyecto pa promove conservacion di nos naturalesa

Diasabra atardi na un forma simbolico, plantando un mata den Parke Arikok a duna inicio di cooperacion entre Aruba One Happy Island Lions Club y Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA). Esaki ta relaciona cu e proyecto di planta matanan cu na Aruba ta hopi schaars y casi no ta presente mas den nos naturalesa.Como invitado special pa e ocasion aki tabata presente di exterior Fellow Lion Luis Olarte, Presidente di Conseho di Gobernadornan di Clubnan Lions di Districto Multiple 35, forma pa clubnan di Florida, Bahamas, Aruba, Bonaire y Curacao. Fellow Lion Luis ta di bishita oficial na clubnan di Lions di Aruba. Aruba One Happy Island Lions Club a honra un di autoridadnan maximo di su districto pa duna inicio di e acto simbolico aki caminda na e Visitor Center di Parke Arikok a ser planta un Pal” i siya Cora. (Bursera Simaruba), conoci tambe como Gumbo Limbo. Fl. Lion Luis a expresa palabranan di admiracion y reconocimento na tur esnan envolvi pa e bunita proyecto aki y a motiva e miembronan di Aruba OHIL Club pa continua cu e trabaonan di servicio na bienestar di nos comunidad.E Pal”i siya Cora ta e prome den su especie cu ta wordo planta den Parke Nacional pa inicio di e proyecto di planta mata. Tin masha poco di dje na e momentonan aki riba nos isla. E por crece bira te cu 30 meter halto y ta un mata fuerte cu ta resisti hopi biento y ta duna hopi sombra.Aruba One Happy Island Lions Club ta orguyoso di por coopera cu Fundacion Parke Nacional Aruba pa cu e proyecto aki unda ta promove conservacion di nos naturalesa. Medio Ambiente ta un di e 5 temanan di interes cu Lions Clubs mundialmente ta tene su mes ocupa cune den su programa di servicio. Proyectonan di Medio Ambiente no solamente ta encera mantene nos pais limpi pero tambe stimula conservacion y conocimento di nos naturalesa. Otro temanan cu tambe Lions Clubs ta enfoca riba nan ta Cancer di mucha, Diabetes, caba cu hamber na mundo y proyectonan di bista.Aruba One Happy Island Lions Club ta gradici Fundacion Parke Nacional Arikok, staf y bureau y Park Rangernan pa e oportunidad y contribucion pa asina conhuntamente haci e inicio di e bunita proyecto aki na fabor di nos naturalesa y medio ambiente.

