Dia 14 di november proximo ta Dia Mundial di Diabetes y e aña aki Aruba One Happy Island Lions Club a uni hunto cu Fundaccion Diabetico Aruba, IBISA, POH y DVG pa hiba un campaña di control y prevencion di e malesa Diabetes door di informa, educa y conscientisa nos comunidad. E tema di dia Mundial di diabetes 2021-2023 ta “access to diabetes care” y e tema di e di dos aña di e campaña ta “Educa pa proteha mañan”.

Diabetes ta un epidemia global cu ta afecta hende homber, muher y muchanan diariamente rond di mundo. Diabetes ta un di e causanan principal di malesa cardiovascular, ceguera, problema cu riñon y amputacion di pia. Diabetes a causa mundialmente 6.7 miyon morto den 2021.

Segun cifranan den 2021 un total di 537 miyon adulto (1 den cada 10) ta sufri di e malesa diabetes. Ta ser calcula cu esaki lo subi te 643 miyon pa 2030 y 783 miyon pa 2045.

Club di Lions como organisacion di servicio comunitario, nos ta comprometi na yuda resolve e problemanan mas grave di mundo. Diabetes ta un di servicionan global cualnan ta un desafio considerabel pa nos humanidad y nos ta kere cu ta nos deber pa enfrenta esaki.

Pa varios aña caba Aruba One Happy Island ta organisa actividadnan relaciona cu e Dia Mundial di Diabetes y diasabra dia 19 di november proximo hunto cu Fundacion Diabetico Aruba, IBISA, POH y DVG ta organisando un Dia di Checkeo combina cu un charla Interactivo na IBISA Sportcenter San Nicolas. For di 8or di mainta pa 10or di mainta lo bay tin checkeo di sucu, preshon y BMI gratis. Despues di 10or di mainta pa 12or di merdia lo bay tin un charla interactivo cu tin como tema “Kico bo sa di diabetes y Cuanto riesgo bo ta core pa haye?”. E charla aki ta publico y e enfoke ta pa comunidad hiba un bida saludabel y evita di haya e malesa di Diabetes.

Dr. Dellanire Maduro, medico general, un dokter naci na Aruba cu a bay studia na Costa Rica na 2009 y a gradua como medico na aña 2016. Despues di a bolbe Aruba, Dellanire a bin ta dedica e.o. como praktijkondersteuner huisartsen specialmente pa personan cu enfermedadnan cronico manera diabetes, presion halto ….etc. Dr. Dellanire Maduro ta duna diferente charla riba e tema di salud.

Bo por confirma bo presencia pa checkeo di salud via whatsapp: 5629129 of manda un email na [email protected] . Pa e charla no mester confirma.

Ta pidi tur paricipante pa bini cu nan smart phone of un tablet y yega tempran pa por haci control di suco, preshon y BMI cual lo ta completamente gratis. Tanto hoben como adulto ta bon bini.