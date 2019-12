Aruba One Happy Island Lions Club: Ganadornan por reclama nan premio

Dia 1 di december ultimo a tuma luga e sorteo di e rifa di auto di Aruba One Happy Island Lions Club na Centro di Bario Tanki Leendert. Durante un bunita evento cu presentacion di Grupo di Betico y e publico presente a saca e numbernan ganador. E ganador di e prome premio di un Auto Hyundai Eon 2019 a bay pa persona cu a cumpra e ticket 3916, e segundo premio un Estadia di un fin di Siman na Paradise Beach Villas a bay pa e persona cu a cumpra e ticket 8889 y tercer lugar un Entrada pa 4 persona por disfruta riba De Palm Island a bay pa e persona cu a cumpra e ticket 9436. Mester bisa cu e e premio ganador a wordo cumpra e atardi ey.

Un biaha mas Aruba One Happy Island Lions Club ta gradici comunidad, comercio, prensa, Garage Centraal, Paradise Beach Villas, De Palm Tours pa nan cooperacion y contribucion pa haci nos fundraising un exito. Pabien na e ganadornan y nos ta pidi pa tuma contacto cu number 746-0428 of 594-5212 pa reclama boso premio. Tur ganador tin 2 luna pa reclama nan premio, no mas tarda cu 1 di februari 2020. Aruba One Happy Island Lions Club cu e fondonan recauda sirbi esnan den comunidad cu ta den necesidad cu bunita proyectonan. Bo ta interesa den yuda Aruba One Happy Island Lions Club, bo tambe kier yuda den servicio boluntario na comunidad bishita nos facebook page of tuma contacto cu e numbernan ariba menciona. For di awo caba Directiva y Miembronan di Aruba One Happy Island Lions Clun ta desea henter comunidad felis dianan di fiesta cu paz, amor y bendicion por reina den tur casnan aki na Aruba.

Comments

comments