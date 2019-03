Aruba One Happy Island Lions Club Fundraising Bingo

Aruba One Happy Island Lions Club ta un club di servicio nobo funda na Juni di 2017. Nos ta forma parti di e club di servicio mas grandi ( 1.4 miyon miembro) y mas bieuw na mundo cu ta Lions Club International Foundation (LCIF) cu na aña 2018 a cumpli 101 aña di existencia.

Nos meta principal ta duna servicio na nos comunidad door di concientiza y educa riba topiconan importante pero tambe door di organiza actividadnan di servicio pa esnan cu mas mester di dje.

Lions Club mundialmente ta focus riba e siguiente 5 proyectonan defini door di LCIF.

– caba cu hamber den comunidad

– medio ambiente

– cancer di mucha

– diabetes

– vision

Pero tambe ta dedica hopi tempo na proyectonan specifico di cada comunidad.

Aruba One Happy Island Lions Club desde cu a wordo funda na 2017 a aporta na diferente actividad specifico pa nos comunidad, por ehempel beach cleanup, reef clean up, nos a adopta un beach na Sero Colorado cu minimo di 2 bez pa aña nos ta haci accion di limpiesa asina contribuyendo na nos medio ambiente. Nos a organisa actividadnan social cu nos grandinan na diferente di e centronan di nos grandinan. Nos a coopera cu Rode Kruis den su actividad anual di Paranda di Bochincha. Nos a tene un campaña di trafico unda nos a reparti mas di 5000 bumpersticker unda ta concientiza di e risico grandi di text and drive. Nos ta purba di educa nos pueblo door di duna informacion frecuentemente di e thema Diabetes, cancer di mucha, cancer di pecho y medio ambiente.

Pa nos por sigui organisa mas actividadnan di servicio den nos comunidad nos mester di fondo y pesey nos ta organisando un tremendo fundraising Bingo diasabra 30 di maart 2019 na Club Caiquetio cuminsando 8or di anochi. Nos kier invita henter pueblo di Aruba y en especial tur hungadornan di bingo pa cumpra nan ticket pa solamente AWG 15,-. No solamente bo tin chance di gana bunita premionan cash pero tambe doorprizes manera baskets, weekendstays, brunches, dinners, etc. E satisfaccion mas grandi sigur lo ta cu tur fondo recauda e anochi aki ta bay bek den comunidad di Aruba.

Ticketsnan ta obtenibel serca tur nos miembronan. Por tuma contacto cu nos via nos Facebookpage Aruba One Happy Island Lions Club, via email [email protected] of via nos Presidente Sr. Andy Curiel riba number 594-5212.

Bini uno bini tur.

