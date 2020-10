Aruba One Happy Island Lions Club diasabra ta bo ultimo oportunidad pa haci donacion na Drive Thru Donation Drop OFF

Ban yega y haci donacion di e.o. paña, cos di hunga, productonan higienico y limpieza, cuminda di bleki.

ORANJESTAD – Na tur esnan cu no a haya e oportunidad ainda por pasa diasabra awo 10 di october na e Drive Thru Donation Drop Off 3. For di 1’or di atardi te cu 5’or di atardi, e Leonnan contento di Aruba One Happy Island Lions Club lo tey pa ricibi donacion den caya di Rumbastraat panort di Plaza Libertador Betico Croes. E situacion di Covid-19 a haci cu hopi hende a perde trabao of a baha den entrada y esey a trece un situacion dificil den hopi hogar.

Yega entrega y sigui:

Aruba One Happy Island Lions Club como club di servicio ta creativo y cumpliendo cu protocol kedando responsabel pa su miembronan, a scoge pa crea e oportunidad pa comunidad yuda esnan den necesidad urgente. Na un manera sigur cada persona por yega cu su auto y entrega su donacion. Esaki ta tuma menos cu 5 minuut y den tur trankilidad y seguridad. No mester baha for di bo auto, nos miembronan y boluntarionan tey presente pa acepta e donacion.

Productonan cu por haci donacion:

Ta ricibi donacion di e.o. di paña pa baby, pa mucha, pa hoben y pa adulto, cos di hunga, laken, deken pa cama, slopi, serbete. Un apelacion pa entrega esakinan limpi, dobla y den bon estado den un bon saco of caha. Esnan den necesidad lo haci bon uso di nan. Como tambe productonan higienico personal y limpieza manera e.o. habon, shampoo, pasta di djente, skeiro di djente, handsanitizer, pampers, toilet paper, wipes, clorox, desinfectante, cumindanan den bleki of cuminsa seco, tur esakinan mester ta den bon condicion sera den nan empake of boter.

Lo tin na benta Tapaboca certifica y confortabel:

Un biaha mas lo tin disponibel pa wordo cumpra e Tapaboca cu bo por laba y por sigui wordo usa. E tapabocanan aki tin certificacion internacional, 6 filtro. Facil pa bisti y masha comfortabel pa papia cune y respira sin problema di anshamento. Un bon escogencia pa wordo usa na scol, den oficina, den bus, na scol, na cas y tambe ora cu mester sali pa haci un deligencia pafor di cas. Tin size pa mucha te cu adulto manera Kids, S, M, L y XL. Un inversion na bienestar di bo salud, demostra cu bo ta stima y protega bo mes, cumprando un bon Tapaboca pa bo, bo yiunan y famia. Cu esaki tambe bo ta yudando Aruba One Happy Island Lions Club recauda fondo pa asina por organisa e demanda di actividad y proyectonan na bienestar di esnan vulnerabel y den necesidad den nos comunidad.

Un bon oportunidad pa yuda esnan cu ta den necesidad:

Aruba One Happy Island Lions Club ta haci un invitacion pa henter comunidad pa ban duna un man y coopera, haci bo donacion. Check den cashi y saca tur paña cu bo no ta usa y cu ta den bon condicion. Cu bo donacion bo ta haci un famia mas contento. Tambe bo por haci donacion di cuminda pa mascotanan, cual debi na e crisis tambe ta sufriendo e consequencianan. Si mester mas informacion bishita e pagina di Facebook di Aruba One Happy Island Lions Club of email [email protected] . Un danki na Aruba di antemano pa coopera.

Comments

comments