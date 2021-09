Aruba One Happy Island Lions Club cu Reconocimiento pa Fundacion Pa Nos Comunidad

Recientemente durante e anochi di huramentacion di e directiva 2021-2022 di Aruba One Happy Island Lions Club un reconocimento special a wordo entrega door di Presidente saliente 2020-2021 Fellow Lion Junior Arends na Fundacion Pa Nos Comunidad (FPNC). Invitadonan special di e anochi aki tabata Señorita Jadey Mau Asam y Señor Liandro Loopstok di Fundacion Pa Nos Comunidad.

Na momento cu Aruba a wordo afecta pa e pandemia, e situacion a bira hopi dificil, un cantidad grandi di famia a perde trabao of a bay atras den entrada cu consecuencia cu hopi famia no tabata tin e forsa financiero pa cumpra cuminda. Fundacion Pa Nos Comunidad a asumi un rol di vital importancia desde comienso di e pandemia caminda a sa di yuda miles di persona den necesidad na e momento cu mas nan tabata tin mester di esaki. Mester remarca cu esaki a exigi un organisacion total, cu a tuma hopi trabao, dedicacion y tempo a pa atende esaki.

Como muestra di aprecio y gratitud pa nan valioso servicio, cooperacion y apoyo brinda, den nomber di Aruba One Happy Island Lions Club a ser entrega un Certificado di Aprecio na Fundacion Pa Nos Comunidad.

Ademas a duna un reconocemento special na Sr. Liandro Loopstok di Fundacion Pa Nos Comunidad pa su trabaonan incansabel yen di dedicacion pa comunidad di Aruba. Como muestra di aprecio Sr Loopstok a ricibi for di Presidente saliente Lion Junior Arends “ The International Association of Lions Clubs Medal of Merit” . Esaki ta un distincion special pa un persona den comunidad cu a destaca grandemente door di duna servicio na comunidad y a sobresali den actonan humanitario.

Aruba One Happy Island Lions Club kier a felicita y gradici Fundacion Pa Nos Comunidad, Senorita Jadey Mau Asam y señor Liandro Loopstok. Igualmente nos palabranan di danki special na Sra. Gianaika van der Biezen, directora di FPNC cu pa motibo di otro compromiso no por tabata presente e anochi aki. Nos Aruba One Happy Island Lions Club ta orguyoso di por ta un partner den servicio cu FPNC pa comunidad di Aruba.

