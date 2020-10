Aruba One Happy Island Lions Club cu “Drive Thru Face Mask Sale”

Un invitacion na comunidad pa yuda Aruba One Happy Island Lions Club sigui yuda nos comunidad cu ta den necesidad. Diasabra 17 di october for di 1:00 PM pa 5:00 PM, un biaha mas lo tin disponibel pa wordo cumpra e Tapaboca cu bo por laba y por sigui wordo usa. E tapabocanan aki tin certificacion internacional, 6 filtro. Esakinan ta facil pa bisti y masha comfortabel pa papia cune y respira sin problema di anshamento.

Mirando e situacion di Covid19 cu nos ta enfrentando y mientras cu no tin un vacuna, e unico opcion ta protega bo mes y bo sernan keri.

E tapaboca aki ta un bon escogencia pa wordo usa na scol, den oficina, na trabao, den bus, na scol, na cas, na supermercado y tambe ora cu mester sali pa haci un deligencia pafor di cas. Aruba One Happy Island Lions Club ta ofrece size pa mucha te cu adulto, den sizenan Kids, S, M, L y XL. Un inversion na bienestar di bo salud, demostra cu bo ta stima y protega bo mes y tambe bo famia y demas sernan keri, cumpra un bon Tapaboca pa bo, bo yiunan, nos grandinan y henter famia. Yuda bo mes y yuda e Leonnan contento di Aruba One Happy Island Lions Club sigui yuda nos comunidad cu ta den necesidad. Cu bo contribucion bo ta yudando Aruba One Happy Island Lions Club recauda fondo pa asina por cumpli cu e demanda y organisa actividad y proyectonan na bienestar di esnan vulnerabel y den necesidad den nos comunidad. Si mester mas informacion bishita e pagina di Facebook di Aruba One Happy Island Lions Club of email [email protected] . Nos ta spera e comunidad diasabra na Plaza Betico Croes den Rumbastraat, no mester baha for di auto, yega y e Leonnan lo tey pa yudabo. Un danki na Aruba di antemano pa contribui.

