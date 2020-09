Aruba one happy island lions club cu drive thru donation drop off

E Leonnan contento di Aruba One Happy Island Lions ta cla pa diasabra awo 26 di september for di 1’or di merdia pa 4’or y mey di atardi, ricibi nos comunidad pa bin haci nan donacion na e “Drive Thru Donation Drop Off”. Manera anuncia esaki lo tuma luga den e caya di Rumbastraat panort di Plaza Libertador Betico Croes. Den tempo di crisis esnan mas afecta ta famianan vulnerabel y menos afortuna, pesey Aruba One Happy Island Lions Club a bin cu e iniciativa pa organisa e Drive Thru Donation Drop Off. Esaki lo tuma menos cu 5 minuut y cu e seguridad necesario.

Productonan cu por haci donacion:

E comunidad por haci donacion di e.o. paña y sapato pa baby, mucha, hoben y adulto, cos di hunga, laken pa cama, slopi, serbete. Ta pidi pa entrega esakinan limpi, dobla y den bon condicion. Ademas por haci donacion di productonan higienico manera habon, shampoo, pasta di djente, skeiro di djente, handsanitizer, pampers, toilet paper y wipes, tur esaki mester ta sera den nan empake of boter.

Benta di Tapaboca certifica:

Lo tin na benta tambe e Tapaboca cu bo por laba y sigui usa, cual tin certificacion internacional, 7 filtro. Esakinan ta comodo pa usa y hala rosea sin molester. Nan ta ideal pa tur persona por usa na trabao den oficina, tambe na na cas y ora cu mester sali pa haci un respondi. Muchanan por usa esaki tambe na scol y keda protegi. Tin tur size, Kids, Small, Medium, Large y X-Large. Aruba ban protega y stima nos mes y cumpra un bon Tapaboca y asina bo ta yuda Aruba One Happy Island Lions Club haya fondo pa sigui haci proyectonan na bienestar di esnan den nos comunidad cu ta den necesidad.

Drive Thru Drop Off:

Yega den Rumbastraat y entrega bo donacion, no mester baha for di auto. E ta estilo drive thru. Miembro y boluntarionan lo tey presente den e caya panort di Plaza Betico Croes pa ricibi e donacion. Full e trayecto aki lo tuma menos cu 5 minuut di bo tempo.

Un invitacion na nos comunidad di Aruba Ban Yuda Esnan cu tin mas mester:

Un apelacion pa un y tur pa waak den nan cashi y saca e pañanan den bon condicion cu ya no ta wordo usa mas y entrega esakinan, sigur un famia den necesidad lo beneficia di dje. Esaki lo no costa nada. Aunke den principio esaki no tabata e idea inicial, pero pa motibo di peticion ricibi nos ta anuncia cu esnan cu ta desea di haci donacion di blekinan di cuminda of cuminda seco esaki tambe ta mas cu bon bini, tur ta yuda. Tur donacion lo bay pa famianan den nos comunidad cu tin mester di esaki urgente. Pa mas informacion por bishita e pagina di Facebook di “Aruba One Happy Island Lions Club” of email ohilclubaruba@gmail.com .

