Aruba One Happy Island Lions Club a haci donacion na famianan den necesidad

Diamars atardi Aruba One Happy Island Lions a haci donacion di paketenan di cuminda y articulo di prome necesidad na famianan den necesidad. Esaki den cuadro pa cumpli cu un di e programa di Lions Club Internacional cual ta pa yuda combati hamber. Como organisacion nos kier contribui pa miembronan di comunidad tin acceso na alimentacion. E donacion aki a wordo entrega na e organisacion Oasis of Love kende a wordo representa pa Sra. Sheila Werleman. Na nan turno e organisacion lo entrega esakinan na esnan den necesidad cual mayoria ta personanan mayor cu tin un of mas limitacion. Aruba One Happy Island Lions Club cu e obra aki ta duna di nos parti pa asina yuda famianan cu ta den necesidad urgente. E donacionnan aki por wordo realiza danki na e contribucion cu nos organisacion ta ricibi for di nos comunidad pa medio di nos campaña di recaudacion di fondo.

