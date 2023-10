E siman aki Lion Aliyuri Granda hunto cu su “partner in life and service” Lion Junior Arends a wordo acompaña pa Lion President Carla Martinus , Vice President Doris Lacle y Lion Member Leo Pengel, tur miembronan di Aruba One Happy Island Lions Club, pa un bishita na tres organisacion enconexion cu Luna di Conscientisacion Cancer di Pecho.

Tabata un momento hopi special na unda Lion Aliyuri Granda como persona y miembro Lion, a haci un donacion di un cantidad di “Awareness and Support Bracelets” na Mary Joan Foundation, Stichting BOB y Wilhelmina Kankerfonds. Lion Aliyuri Granda como sobreviviente di e malesa cancer a tuma e iniciativa y ariba propio esfuerso a traha un cantidad di “Awareness and Support Bracelets”, cual ta parti di su coleccion di acesorionan ‘Hende Bunita’, y a brinda esakinan como muestra di apoyo y conscientisacion riba e malesa di cancer y den e caso aki Cancer di Pecho. Esaki lo bira un proyecto annual y ta e deseo cu e donacion aki lo ta un contribucion den e meta di e organisacionnan ariba menciona.

Por ultimo Presidente Carla Mary Joan a gradici Mary Joan Foundacion, Stichting BOB y Wilhelmina Kankerfonds pa ricibi e armbandnan y pa nan continua cu e bunita trabao. Aruba One Happy Island Lions Club como organisacion lo sigui organisa proyectonan na bienestar di esnan den mas necesidad. Tur esnan interesa di ricibi mas informacion di e organisacion por bishita nos Facebook Aruba One Happy Island Lions Club.